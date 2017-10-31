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首頁 > 婉君推

冬季呵護寶寶肌膚 法國媽媽們都在用這瓶

2017/10/31 07:30

進入冬天，寶寶脆弱肌膚需悉心呵護。（翻拍蔻蘿蘭IG）〔記者邱巧貞／台北報導〕每個媽媽總是想要給寶寶最好的保護！進入冬天之際，寶寶肌膚的濕潤度及對溫差的自我調節都不及成人，各種因素都讓寶貝脆弱肌膚更容易受傷。

蔻蘿蘭寶寶系列（KLORANE BÉBÉ），是歐洲嬰幼兒肌膚美容保養先驅。（翻拍蔻蘿蘭IG）法國蔻蘿蘭在1967年發展出副牌蔻蘿蘭寶寶系列（KLORANE BÉBÉ），是歐洲嬰幼兒肌膚美容保養的先驅，也是法國媽媽們都知道的經典暢銷品牌，產品皆富含金盞花成份，保護嬰幼兒脆弱肌膚。

蔻蘿蘭寶寶全效呵護組1180元。
內含蔻蘿蘭寶寶全能保濕乳40ml、蔻蘿蘭寶寶保濕滋養霜40ml、蔻蘿蘭寶寶洗髮沐浴精200ml、蔻蘿蘭寶寶兔子玩偶。（統一藥品提供）全新升級的「蔻蘿蘭寶寶全能保濕乳」，能增強寶寶皮膚表皮的防禦能力，添加皮耶法柏藥廠成分「PHYSIOCALENDULINE®金盞花防護因子」，維他命E、乳木果油等成分，搭配全系列皆有使用的金盞花萃取，以及必需胺基酸複合物，強化未成熟嬰兒肌膚的天然防禦力，修復及舒緩發炎。11月即將推出的全效呵護組，不僅價格更優惠，還加贈可愛的兔子玩偶。蔻蘿蘭寶寶 全能保濕乳40ml/500元。（統一藥品提供）

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