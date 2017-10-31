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首頁 > 婉君推

驚奇地底大冒險 原來《侏儸紀公園》就在這裡拍的！

2017/10/31 06:05

三眼洞國家公園有如地底下的世外桃源。（記者王孟倫攝）〔記者王孟倫／報導〕中美洲的島國「多明尼加」有豐富多樣的生態景觀，許多電影曾在此拍攝，例如位於首都多京近郊的「三眼洞國家公園」（The 3 Eyes National Park），電影《侏儸紀公園》第三集就曾在此取景。

三眼洞的湖池呈現美麗的顏色。（記者王孟倫攝）

抵達公園後，要從地面往下走，看到入口小小的，原本還以為這景點沒什麼特別，沒想到，徒步順著石階下去，映入眼簾是令人驚嘆的地底世界景觀，壯觀的石灰岩鐘乳石地形，讓人感受大自然的奧秒。

三眼洞國家公園是電影《侏儸紀公園》的拍攝地之一。（記者王孟倫攝）

所謂三眼洞，是指在這個地底世界裡，有3個洞穴湖池，後來又發現還有另一個水池，但名稱仍沿用三眼洞不變。這幾個湖池，因為有一條地下河流源源不絕地供水，不斷流入與流出湖泊，也帶來了礦物質，加上陽光的折射，讓3個池水各具不同的美麗顏色。由於這個地區是經過數萬年地殼變動造成的地形，岩壁上還可看到清楚的魚化石，加上陽光可照射進入，在每個湖池周圍，還有許多茂密的熱帶植物，整個畫面，猶如隱藏在地下的世外桃源。

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