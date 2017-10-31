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宋仲基喬妹新房 緊鄰Rain金泰希愛的豪宅

2017/10/31 07:15

宋仲基（左）、宋慧喬（右）將於今天完婚。（翻攝自TVREPORT）〔記者陳立妍／綜合報導〕37歲的南韓「第一美女」金泰希和小她2歲的Rain，今年1月中結束近5年的愛情長跑戀情修正果，日前更喜迎寶貝女兒出世，而下半年則有「童顏女神」宋慧喬接著宣布脫單，南韓演藝圈喜事頻傳。根據韓媒報導，35歲的「喬妹」宋慧喬婚後將搬至宋仲基1月購入的梨泰院百坪豪宅，有望和金泰希、Rain成為鄰居！

金泰希（右）和Rain（左）日前晉升新手爸媽。（翻攝自IG）Rain去年10月以韓幣53億元（約台幣1.5億元）購入梨泰院一戶地上2層、地下1層的單獨住宅，該豪宅也成為他和金泰希婚後的愛巢。而宋仲基1月則豪砸韓幣100億元（約台幣3億元），購入位於梨泰院的110坪單獨住宅，該住宅同樣包含地上2層、地下1層共3層。

宋慧喬（前）和Rain（後）於2004年因合作韓劇《浪漫滿屋》爆緋聞，而宋慧喬婚後有可能搬至梨泰院和Rain當鄰居。（翻攝自Naver）不過，喬妹和Rain於2004年合作韓劇《浪漫滿屋》曾傳出假戲真做，喬妹可能將和「緋聞前男友」比鄰而居，也讓部分網友直呼「好像有點尷尬」！宋仲基於1月購入位於梨泰院的百坪豪宅，該住宅包含地上2層、地下1層共3層。（翻攝自韓國經濟體育）

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