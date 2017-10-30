ITF旅展圓滿落幕 4天展期共366,976人次入場參觀

ITF旅展為展銷合一的旅展，旅展現場各參展單位推出各式優惠促銷以激勵買氣。（記者莊士賢攝）〔記者莊士賢／台北報導〕ITF旅展今（30）日圓滿落幕，為期4天展期共有366,976人次入場參觀，較去年成長1.63%，明年ITF旅展將首度移師至南港展覽館，展出日期為2018年11月23日至26日，期待大家再度蒞臨旅展旅遊台灣、環遊世界。

2017 ITF旅展今日劃下句點，舉辦多年的ITF旅展是台灣規模最大的旅展，也是亞大地區高人氣的旅展之一。今年共有68個國家地區參展，攤位數1,650個，為鼓勵參展單位積極投入及提升展出內容、品質，旅展主辦大會設立「最佳攤位設計獎」、「最佳攤位人氣獎」、「最佳攤位創意獎」、「最佳表演團體獎」等獎項鼓勵參展單位。此外，今年還首度新增「ITF主題獎」，鼓勵參展單位結合ITF今年的主視覺或主題打造攤位，提升一致性，關島攤位綜合了「攤位形象與大會主題契合度」、「現場體驗活動」與「文宣主題海報」等幾項指標評比後，榮獲大會新增獎項「ITF主題獎」。

關島攤位榮獲大會今年新增獎項「ITF主題獎」。（記者莊士賢攝）ITF旅展為展銷合一的旅展，旅展現場各參展單位推出各式優惠促銷以激勵買氣，參展的旅遊業者們表示，今年旅展現場銷售最佳的旅遊商品為日本旅遊行程，其中又以北海道行程買氣最旺，今年旅展現場推出的北海道行程，最優惠價格約2萬元出頭起跳。

ITF旅展今（30）日圓滿落幕，為期4天展期共有36,6976人次入場參觀，較去年成長1.63%。（記者莊士賢攝）日本旅遊行程之外，歐洲旅遊行程、遊輪行程也是旅展現場熱銷行程，眾多歐洲行程中，英國行程價格甚為優惠，旅展現場有旅行業者推出3萬元有找的英國6日行程。因應遊輪旅遊近年來益受歡迎，今年旅展現場的遊輪行程詢問度及銷售度也隨之提升，如盛世公主號遊輪2018年4月至7月初出發行程，旅展現場多家業者推出沖繩或石垣島4日，第三、第四人7,900元起的優惠售價。

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