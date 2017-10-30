蕭煌奇累了預告休2年 笑喊 「留職停薪」找真愛

〔記者粘湘婉／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇今到HitFm宣傳新專輯《人生我敬你一杯》，41歲的他，卻透露自15年前推出首張專輯後，全心投入音樂事業沒能好好喘口氣，如今想好好休息，等新專輯宣傳告一段落，預計暫停活動2年，好好休息再出發，許願能找到心愛另一半。

蕭煌奇11月hito最大咖活動。（記者宋志雄攝）

他今在正妹調酒師教導下現場調酒，乾掉自調的苦中帶甘調酒，瞬間耳朵、臉、脖子全都脹紅，他自爆酒量頗差，2002年因《你是我的眼》入圍金曲歌王，雖和獎項擦肩而過，但典禮結束後喝太嗨，跑到旁邊草坪狂吐，打趣稱：「那時候還聞到培根和九層塔的味道」。

蕭煌奇11月hito最大咖活動。（記者宋志雄攝）

他新專輯名為《人生我敬你一杯》，他今也以先苦後甘來形容人生這杯酒，透露最苦的時候就是出首張專輯時，雖順利跨出第一步，但卻因經紀約簽給個人製作人，並非簽給唱片公司，宣傳時遇到不少限制，不少場合無法現身，苦笑稱「很像在躲債一樣，那時候覺得自己像是偷生的孩子。」

蕭煌奇11月hito最大咖活動。（記者宋志雄攝）

而他簽給華納唱片後，發行6張專輯，日前卻傳出他因年年出專輯、商演工作太過忙碌，希望能暫緩，預計約滿不續約，對此他回應，和華納合作愉快，雙方還有合作關係，休息只是像「留職停薪」一樣，之後好好充電再出發。

他今表示，至今他已推出12張專輯，每張專輯都花2年時間製作，從寫歌、錄音全都由他親自完成，沒有空隙好好享受生活，想婚的他，坦言媽媽也頻頻催他結婚，「但就算想要好好認識新朋友，也會被工作打斷。」現在的他，更想以生活為重心，笑稱休息期間最大心願就是，「找到心愛另一半一起去環遊世界。」

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