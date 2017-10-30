媽媽驚傳車禍住院 明道推數場工作急返台

明道和許娣合影。（恆星娛樂提供）〔記者洪素津／台北報導〕明道日前接獲《亞洲國際電影節》邀約，將出席在LA舉行的頒獎典禮及閉幕式，以及《我的前半生》電視劇在南加州大學舉行的國際公益活動音樂會。明道雖然近期都在內地工作居多，但是內心還是牽掛在台灣的家人，日前明道一得知媽媽車禍受傷住院，立即推辭工作在家照料媽媽。

明道在美國出席戲劇公益活動。（恆星娛樂提供）明道除在「亞洲國際電影節 青年導演頒獎之夜」擔任頒獎嘉賓外，也和知名演員許娣出席《我的前半生》在南加大的公益活動。演員許娣表示「知道明道對媽媽很孝順、對媽媽很好，再加上一直以來都很欣賞明道暖男的演技，所以很希望之後能與明道一同演戲，演明道戲中的媽媽。」聽到許娣的一番話，明道備受感動直說；「謝謝許娣媽媽對我的肯定」。

明道表示「自己的媽媽前陣子出車禍受傷住院，不過目前已經出院，返家休養了！要粉絲們別太擔心喔！」明道以在一得知媽媽受傷住院，隨即要求公司將工作排開或是推辭，他希望可以好好照顧媽媽，直到媽媽順利出院休養，他才安心回到工作崗位上。

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