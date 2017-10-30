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首爾場先熱身 金在中又要現TWICE舞技？

2017/10/30 19:33

金在中對歌迷超好，還自費幫大家做萬聖節變裝。（翻攝自金在中IG）〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓男團JYJ成員金在中昨（29）日假首爾慶熙大學舉辦粉絲見面會，為退伍後首個亞洲巡迴見面會拉開序幕。

金在中先前就已經透過網路直播跟粉絲一起「開會」討論見面會上，粉絲們就景想要看到哪些表演？而在首爾見面會上他也設計了很多環節跟粉絲互動，以愛圈圈粉當然是必備基本款。

金在中昨天還學了TWICE一段舞蹈。（翻攝自金在中IG）金在中還自費準備了變裝攤位，替粉絲們打造萬聖節造型。他本人則扮成馬力歐，偷偷混入粉絲群當中，跟大家握手、合照，很多人都驚訝到快哭出來。

在昨天見面會上，金在中也大展舞技，跳了超夯女團TWICE的《Signal》和《Produce 101》的《Pick Me》，讓現場觀眾陷入瘋狂。

金在中昨日在首爾舉行粉絲見面會。（翻攝自金在中IG）不過，聽說金在中還持續在偷練TWICE的舞蹈，不知道是不是其他亞洲巡迴場次還有更多驚喜？另，TWICE今（30）日則在首爾為正規專輯《Twicetagram》舉行showcase。

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