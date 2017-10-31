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喬妹搶先脫單！南韓4大黃金剩女洗牌

2017/10/31 07:22

35歲的宋慧喬將於今天晉升人妻。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕35歲的「喬妹」宋慧喬將於今天正式脫單，和小她3歲的亞洲男神宋仲基在首爾新羅飯店舉行婚禮，過去她和崔智友、河智苑、孔曉振並列南韓演藝圈「4大黃金剩女」，隨著喬妹宣布情定宋仲基，南韓藝界的「4大黃金剩女」也跟著洗牌。

宋慧喬（左）今天將在首爾新羅飯店，和小她3歲的宋仲基（右）舉行婚禮。（翻攝自Newsen）42歲的「催淚天后」崔智友和36歲的李真旭2007年因合作韓劇《Air City》結緣，於2009年認愛，2011年宣布分手後，便未再公開戀情。而39歲的「收視女王」河智苑，出道20年私生活格外低調，雖曾和喬妹前度玄彬傳緋聞，但未獲證實，感情世界成謎；至於37歲的「喜劇女王」孔曉振，則曾經和崔智友舊愛李真旭交往，李真旭也因此被封為「后的男人」，但兩人戀情於3年前告吹，之後孔曉振雖曾和趙寅成傳出互動密切，但雙方口徑一致否認。

崔智友。（翻攝自Naver）除了和崔智友、河智苑、孔曉振外，47歲的金惠秀、、38歲的秀愛、36歲的宋智孝、35歲的孫藝珍，同樣是南韓藝界的「黃金剩女」，感情動態備受外界關注。河智苑。（翻攝自Naver）孔曉振。（翻攝自Naver）

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