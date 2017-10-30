Bruno Mars演唱會 追蹤LEXUS臉書粉絲團有機會獲門票

火星人Bruno Mars演唱會贈票活動，請關注LEXUS官方動態。（LiveNation理想國提供）〔記者方維鐸／台北報導〕 入圍全美音樂獎8項成為入圍最大贏家的火星人布魯諾Bruno Mars將在明年四月來台開唱，近兩萬張門票一開賣即秒殺。LEXUS將以官方合作夥伴身份，獨家贊助「Bruno Mars 24K魔幻世界巡迴演唱會2018台北場」，並安排LEXUS專車接送這位世界級巨星，讓暌違4年重回台灣的火星人Bruno Mars感受尊榮禮遇。

今年3月自歐洲起跑，火星人Bruno Mars一次開出85場演唱會，在美國宣布開賣當天就賣出了一百萬張門票，之後更場場爆滿。繼亞洲已開賣地區包括香港、澳門與日本場次秒殺後，台灣場再創下亮眼的完售紀錄。不僅能唱、能寫歌、舞藝精湛，火星人Bruno Mars曾兩度登上美國超級盃中場秀開唱，在2014年第一次演出的超級盃中場秀締造了1億1500萬的收視率，寫下史上第2高的紀錄。LEXUS為本次台北場獨家贊助單位，將於LEXUS臉書粉絲專頁及IG舉辦抽獎贈票活動，期盼帶領LEXUS粉絲親身前往感受火星人Bruno Mars的魅力。礙於場地與藝人檔期，台北確定無法加場，向隅的歌迷可密切注意LEXUS官方動態。

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