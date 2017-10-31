喬妹涉逃稅靠《太陽》回春 出道21年今嫁宋仲基
2017/10/31 07:09
宋慧喬（右）與宋仲基（左）因拍攝韓劇《太陽的後裔》迸愛火，將於今天在首爾新羅飯店完婚。（東森戲劇台&太陽的後裔文化產業專門公司，NEW提供）〔記者陳立妍／綜合報導〕35歲的「喬妹」宋慧喬將於今天台灣時間下午5點，於首爾新羅飯店迎賓館與小她3歲的宋仲基完婚，兩人前年首度合作拍攝韓劇《太陽的後裔》迸愛火，2度同行赴海外蜜遊爆緋聞，但小倆口始終不認戀情，直到7月初聯手透過公司發聲明「跳級」宣布結婚，嚇得眾人措手不及。
宋慧喬（右）於2009年認愛玄彬（左），2011年宣布分手。（資料照）出道21年的喬妹曾和宋承憲、元斌、Rain、趙寅成等男神傳出假戲真做，但唯一被「認證」過的男友僅李炳憲、玄彬，喬妹也因常和同劇男演員傳情被封為「男神收割機」。據傳喬妹和玄彬分手後，一度不想再和圈內人交往，直到宋仲基以「我要的不是和妳約會或是談戀愛，而是要和妳結婚，我想娶妳」打動芳心。而「金編」金恩淑不僅以《太陽的後裔》助攻喬妹事業回春，更讓她順利覓得真命天子宋仲基，堪稱是雙宋的最大媒人。
2002年宋慧喬（左）首次公開戀情，對象是大她12歲的李炳憲（右），兩人於2004年宣布戀情破局。（資料照）喬妹3年前曾爆出逃稅醜聞，甜姊兒形象蒙塵，當時她在電影記者會上含淚鞠躬道歉，演藝事業首次出現大危機，隔年才宣布接拍《太陽的後裔》復出，獲金編加持演藝事業再度翻紅，現今愛情、事業兩得意，聲勢更勝以往。此外，據韓媒報導，雙宋的婚禮將採非公開儀式，僅邀清雙方親友參加，宋仲基的師弟朴寶劍將在婚禮上為2人彈琴祝福，麻吉李光洙、劉亞仁將為雙宋讀信、圈外友人擔任婚禮司儀，婚禮祝歌則由喬妹的閨密玉珠賢演唱。
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