做鬼也這麼美！Angelababy化身裂嘴小丑被讚翻

Angelababy長相甜美，受到粉絲喜愛。（翻攝自Angelababy微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Angelababy」楊穎長相甜美，儘管已經當媽媽了仍保持滿滿少女感，萬聖節即將到來，她也童心未泯的玩起變臉軟體，雖然是扮成鬼怪模樣，但美麗模樣還是受到粉絲稱讚。

Angelababy應景過萬聖節。（翻攝自Angelababy微博）

Angelababy今日在微博PO出玩變臉軟體的照片，由於萬聖節即將到來，她也應景的扮成各種鬼怪，她先是化身鬼護士，頭戴一頂染血的護士帽，眼妝也變成紅色，就連嘴巴也滲出血來，但卻沒有一點恐怖氣氛，反而是襯托出她的艷麗，另外她也變身小丑，鮮紅的嘴巴裂到顴骨兩側，鼻子也變成小丑的招牌紅鼻，而她用手將頭髮往後梳起，讓詭異畫面增添了一絲撩人氣息，Angelababy也詢問粉絲對這些妝容的意見，粉絲們看了紛紛直呼「做鬼也這麼美」、「如果鬼都這麼漂亮我願意見鬼」，更笑說「這樣不會嚇到小海綿嗎」。 Angelababy扮鬼妝容受到稱讚。（翻攝自Angelababy微博）

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