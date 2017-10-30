荷包棄守！這五款一期一會的蜜粉餅美翻了

以傳統工藝打造的精緻蜜粉餅。（雪花秀提供）〔記者邱巧貞／台北報導〕每近年底，化妝品業者除了陸續上市一系列耶誕彩妝外，堪稱一期一會的季節限定包裝蜜粉餅，也是最令人心動難耐，消費者靠櫃詢問度最高的商品。

<雪花秀>花釉香粧盒 雪花秀花釉香粧盒4,800 元。外盒邊緣以淺金色金屬裝飾，中央則以淺海藍為底色，飾以立體金色雕花裝飾，加上珍珠手工點綴，粉盒內精細雕琢花草圖案。（雪花秀提供）

自2003年起，雪花秀每年年底皆會限量推出精品底妝系列，嚴選韓國傳統美學素材，透過現代手法重新詮釋韓國傳統工藝技法。 以傳統工藝打造的精緻蜜粉餅。（雪花秀提供）

今年為雪花秀精品底妝系列「花釉香粧盒」上市15周年，以別具意義的「珍珠香囊」作為主題。珍珠香囊是以紅色綢緞襯底，由金色絲線飾以珍珠所編織而成的香囊，是朝鮮王室中王妃或公主在宴會或慶典上所配戴，象徵崇高與優雅。今年的花釉香粧盒以此為靈感，將其具代表性的紅色綢緞、金絲線、珍珠以及流蘇等重要元素，透過現代工匠的重新詮釋，再現宮廷的尊貴之美。 雪花秀以「珍珠香囊」作為主題。（雪花秀提供） 雪花秀花釉彩妍盒4,800 元。外盒使用紅色作為底色，內附精巧刷具，四色色澤可作為腮紅或打亮使用，以天然植物萃取的色素取代一般人工色素，填入粉末中，賦予明亮自然的色彩。（雪花秀提供）

<佳麗寶> 米蘭絕色蜜粉餅（優美） 佳麗寶米蘭絕色蜜粉餅 2018限定組 全品+蕊24g，7,000元；佳麗寶米蘭絕色蜜粉餅 24g，4500元。（翻攝自佳麗寶官網）

提到限量蜜粉餅的始祖，當然不能少了佳麗寶的「米蘭絕色蜜粉餅」。2018年「米蘭絕色蜜粉餅」的主題為「優美」，從外到內均映襯出高質感的優雅之美，並以天使與花作為兩大主軸。以花語象徵舒緩心靈、幸福氛圍的紫雲英為主題花，蜜粉餅新添加紫雲英萃取精華、玻尿酸、蜂王乳等保濕成分；盒蓋與蜜粉餅上有著優雅天使的浮雕設計，粉盒以精細切割面融合清澈的湛藍色調，並搭配精鑲金邊，打造宛若珠寶盒般的優美造型，而日本福井製的喀什米爾膚觸粉撲 ， 打造完美妝效。

<黛珂>永恆祈願蜜粉（花蝶精靈） 馬歇爾汪達為黛珂打造典藏第七代夢幻逸品蜜粉。（黛珂提供）

荷蘭設計師馬歇爾汪達素有藝術界頑童之稱，他自2010年起擔任美妝品牌黛珂DECORTE 藝術總監一職，每逢年底推出的年度限定商品，更是馬歇爾汪達年度難得的創作。

今年馬歇爾▪汪達以美麗童話為發想主軸，靈感來自於一隻具有魔法的優雅蝴蝶，翩翩飛舞流連在色彩繽紛的花卉中，賦予女性肌膚柔滑如絲的魔力。新推出的「永恆祈願蜜粉（花蝶精靈）」限定版，色彩夢幻炫目，水藍色蝴蝶精靈躍上包裝，營造如夢似幻的情境。

此款蜜粉完全不使用凝固糊劑和接著成分，粉體是混合白樺水所溫和壓縮製成，融入鮮花精華、珍珠粉體等， 經過12小時以上慢慢將水分蒸發的獨特壓制工法，打造絲綢般觸感，輕盈蓬鬆的粉質。 黛珂永恆祈願蜜粉（花蝶精靈）限定販售色號000 SPF15/PA++18gx2 （粉芯），8,000元。（黛珂提供）

<資生堂國際櫃>心機女神香氛魔法盒 資生堂心機女神香氛魔法盒2017（香氛蜜粉25g+專用粉撲ｘ2+收納袋），1900元。（資生堂提供）

資生堂心機女神香氛魔法盒自2014年聖誕節前夕上市後，不僅成為全台各大百貨資生堂東京櫃裡詢問度最高的話題商品，去年更獲得日本@COSME美妝大賞蜜粉排行榜第一名的殊榮。

這款兼具定妝與保養功效的蜜粉餅，一盒即具有早晚定妝及保養兩用途，其中含有美白有效成份「ｍ-傳明酸」配方擔任透白肌膚的守門員。

今年第四代「心機女神香氛魔法盒」外盒設計沿用紛飛雪片的設計概念，並融入歐洲美麗城市布拉格為主題，宛如童話故事般的浪漫場景意象烙印在外盒。

<高絲INFINITY>無限肌緻極光幻境蜜粉 高絲INFINITY無限肌緻極光幻境蜜粉，2,000元。（高絲提供）

高絲INFINITY今年以「極光」為主題，五彩交織的蜜粉餅，可校正膚色暗沉、不均、蒼白等問題，舒適保濕質地實現上質光采和水嫩瑩透感；新添加「小細紋遮飾粉體」、「薔薇色澤粉體」，輕盈修飾毛孔和小細紋，呈現自然的晶瑩透亮妝容。

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