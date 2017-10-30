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T-ara前成員自爆 曾住院一個月接受心理治療

2017/10/30 17:25

雅凜自爆曾經因人群恐懼症入院接受治療。（Tara Queen’s臉書）〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓女團T-ara的23歲前成員雅凜，2013年退出T-ara後改以個人身份進行演藝工作，她近期參加《The Unit》積極爭取再出道機會。

雅凜退出T-ara雖然仍在演藝圈內，但一直沒有推出新歌，在日前首播的《The Unit》當中，雅凜就自爆當初退出T-ara後，曾經因為情緒問題而住院治療一個月。

雅凜這張照片曾經嚇壞不少人引來批評。（Tara Queen’s臉書）雅凜以T-ara成員身分活動的時候，經常爆出新聞，也曾經說成員花英霸凌、欺侮他，接著又傳出與男團Winner退團成員南太鉉有親密合照，雅凜也曾經在自己的IG上，上傳看起來好似小丑的恐怖詭異照片，還留言說：大韓民國的人都想殺我。

在《The Unit》當中，雅凜回應當年T-ara成員不和問題，她說：就像家人會吵架一樣，團員內有些爭執也是很正常。對於詭異的恐怖照片，雅凜則說，當時因為萬聖節變裝，但被人指說「異常」，反倒讓她得了社交恐懼症，覺得很害怕人群，還為此到醫院接受一個月治療。

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