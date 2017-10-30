iPhone X本周五開賣 德誼推攜碼遠傳免費送iPad

德誼數位宣布申辦iPhone X攜碼遠傳電信指定方案，免費多送一台iPad。（蘋果提供）

〔記者吳佩樺／台北報導〕蘋果iPhone X本週五11月3日正式上市，蘋果經銷商德誼數位宣布開賣當日，民眾於台北微風信義門市購買iPhone X，前50名享有滿3萬元送1千元酬賓券，同時加碼抽20名送4600元DE Care人損保固服務。

此外，11月底前於德誼數位全台門市購機且攜碼申辦遠傳電信月租999元30個月方案，不只贈送iPad 32GB WiFi，另有機會抽中北海道3萬元旅遊金。

德誼數位總經理杜偉昱表示：「iPhone X買氣佳，預估在iPhone X加持下，今年德誼數位iPhone整體業績成長預計上看3成。此外，根據iPhone 8銷售觀察，民眾對於保固需求增加，近5成iPhone 8購機民眾會搭配保固。」iPhone X是最貴iPhone，不只手機貴，維修費亦比其他機種貴，因此業者認為保固商機在iPhone X身上會更旺盛。

德誼數位同步推出iPhone X周邊組合優惠，包括加購指定款防摔殼9折、無線充電盤8折、DE Care人損保固75折再送快充行動電源。

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