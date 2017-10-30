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首頁 > 婉君推

郭富城談女兒長相：根本就是......

2017/10/30 16:16

郭富城20小時旋風訪台，為浪琴台中大遠百名品店剪綵。（記者林欣若攝）〔記者林欣若／台中報導〕瑞士鐘錶品牌浪琴（Longines）台中首間直營店在大遠百盛大開幕，代言人郭富城旋風訪台20小時出席，他從2005年開始加入浪琴代言行列，這12年來拿了金馬獎、結婚、當了爸爸，浪琴見證他每個人生重要時刻，他收藏的浪琴錶款超過30只，他希望未來可以舉辦展覽，讓粉絲也能欣賞這些對他意義重大的腕錶。

郭富城秀出浪琴送給他們一家三口的手錶，說將來一定要傳給女兒Chant。（記者林欣若攝）

浪琴為剛度過52歲生日的郭富城送上一只巨擘系列午夜藍腕錶，錶背刻有「AMC仨」字樣，代表郭富城（Aaron）、太太方媛（Moka）和女兒Chant一家三口。郭富城現在滿口爸爸經，「有一句話說女兒是小情人，我絕對同意！」他說女兒Chant的眉毛和眼睛最像他，根本是「小郭富城」，Chant笑的樣子特別可愛，雖然才1個多月大，但已經認得他的聲音，因為Chant還在媽媽肚子裡時，郭富城經常對著Chant唱自己的招牌歌曲「動起來」，他現在一收工立刻回家，但也更努力工作，「我希望讓女兒覺得她爸爸是個很努力、很認真工作的人。」許多粉絲特地歡迎郭富城。（記者林欣若攝）

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