郭彥均自嘲「婚姻殺手」 當伴郎離了3對夫妻
2017/10/30 15:20
郭彥均被封演藝圈小氣王，參加婚禮一律只包2600元。（中天提供）〔記者羅子欣／台北報導〕中天《麻辣天后傳》明播出「婚禮黑特爆料大會」，邀請李明川、潘若迪、詹惟中、郭彥均等人上節目，大聊明星的婚禮荒唐趣事。郭彥均自爆參加婚禮一律包2600元，還會帶全家去吃，讓大家看不下去，被封演藝圈的「小氣王」，不過他表示自己是婚禮上的好咖，不喝酒、只吃3道菜就離開，主持人利菁白眼吐槽：「婚禮不管吃多少都是算人頭的，2600元對方會賠錢！」
潘若迪爆料自己包給郭彥均8000，沒想到對方只包3600元。（中天提供）
利菁加碼追問最近參加幾場婚禮，郭彥均立刻自嘲是：「婚姻殺手」因為他當伴郎的婚禮都不會有好下場，直說：「我當過5次伴郎，離了3對！」像是郭世倫與陳子強，引起來賓一陣驚呼，他趕緊笑說：「大家不用哀傷！他們現在很好！」另外，潘若迪透露參加婚禮都包6千起跳，但不忘虧一下「小氣王」郭彥均：「那個王八蛋，他的婚禮我包8千，我婚禮他包3600！」讓郭彥均無地自容搞笑說：「對不起，發現這集我錄不下去了！」郭彥均透露自己是好咖，在婚宴上吃不多，遭利菁白眼。（中天提供）
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