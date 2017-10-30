孫燕姿白紗濕身落海 全身過敏起紅疹

〔記者王心妤／台北報導〕孫燕姿近日推出新專輯，可說是費盡千辛萬苦，繼上次颱風夜還在公園狂舞。這次的《我很愉快》，孫燕姿不只要演出瘋狂的樣子，還要長時間泡在海水裡，導致過敏起疹子好幾個星期，為新歌奉獻也不喊苦。

孫燕姿為MV穿白紗泡海水。（環球提供）拍攝的前一晚，孫燕姿興奮到睡不著。她表示，「這支MV是新專輯的第一個拍攝工作，前一天從晚上10點睡到凌晨1點就醒了，興奮到完全睡不著，就直接開工了。」沒想到拍攝當天直逼39度的高溫，其中一場落水戲也親自上陣，全身浸泡在海水裡。因為浸泡太久，導致全身過敏起疹子，不過她完全沒有喊苦，收工後還穿著濕答答的衣服，與工作人員開心自拍。

孫燕姿為MV穿白紗泡海水。（環球提供）由於MV採黑白呈現，孫燕姿也首度挑戰較重的眼妝，想給粉絲不一樣的感受。這次來台拍攝，剛好都遇到高溫的豔陽天，連續兩天近24小時的拍攝，將歇斯底里的情緒，竭盡所能發揮得淋漓盡致。由於孫燕姿腦海中已經預演過多次，演技大爆發的她表示，「要表現魂不守舍，極致崩潰到呆滯的狀態，其實還滿適合我的，因為對我來說瘋狂比正常容易演。」

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