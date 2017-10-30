林煒17歲女兒是學霸正妹 牛津、北大隨便挑

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲花系列小生林煒和港星龔慈恩結婚18年，兩人17歲女兒林愷鈴亭亭玉立，偶爾陪媽媽在香港出席活動，被譽為「港版潤娥」、「港版吳佩慈」，外型、氣質兼具的她還是隱藏學霸，林煒透露愛女成績好，中國北京大學、清華大學隨便挑，還有可能被英國牛津大學錄取，相當厲害。

林愷鈴有望進入牛津大學就讀。（翻攝自微博）《蘋果日報》報導，林煒表示家裡17歲女兒、13歲兒子的教育由媽媽龔慈恩一手安排，一雙兒女都是唸香港聖保羅男女中學，一個月學費要價8000港幣（約台幣3萬1），加上補習1科2000元，3科下來又要6000港幣（約台幣2萬3），不過他和老婆態度一致，認為「讀書好的秘訣就是補習」、「成績都是用錢堆出來的」，曾賣掉加拿大一棟房產補足學費，而林愷鈴很爭氣，林煒預測她的成績可以上牛津、北大、清大，成果豐碩。

林愷鈴星途行情看漲。（翻攝自微博）林愷鈴除了是學霸，早在3歲就已經開始學習音樂，精通鋼琴、小提琴，還通過了聲樂8級考試，是一名音樂才女，星路也走得比一眾星二代狂，初試啼聲的第一部電影就是劉德華監製、主演的《熱血合唱團》，經紀約則簽在杜琪峰的經紀公司，前途不可限量。 林煒（中）曾賣房子供兒女唸書。（資料照，記者陳奕全攝）

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