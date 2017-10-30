66歲生日 年輕人對小野說：過去不短，未來很長

小野過66歲生日，收到年輕人與年輕老朋友們的祝賀。（翻攝自小野臉書）〔記者凌美雪／台北報導〕究竟幾歲算老？作家小野曾在吳念真64歲生日時說他「看起來還青春洋溢」，還說，柯一正「年輕時就很激進，年老了更激進」。今年小野過66歲生日，今天在臉書上貼文表示，有年輕朋友跟他說，「你還很年輕，甚至連初老都不算。你還可以做很多事情。」

臉書貼文寫道，「你的過去不短，未來很長。你還很年輕，甚至連初老都不算。你還可以做很多事情。」小野說，這是近年來他聽到最美妙的言語。

小野解釋，「因為『過去不短』，所以已經歷經了不少大風大浪，看穿了許多人性的本質，更累積了不少生命故事，也交了許多很棒的好朋友。所以面對未來，應該更無所畏懼的向前行。」

「『未來很長』指的不只是實際的時間，而更是心情。因為未來很長，所以不要再慌慌張張匆匆忙忙。因為未來很長，所以要更加活得更自在更自信，細細體驗過去曾經錯過了的美好的人、事、物，甚至只是一首詩、一段音樂、一本書、一部電影。而且，未來不要再想得到什麼，而是給予什麼。」

小野也用「過去不短，未來很長」，送給所有嬰兒潮世代的朋友。「你們每年在生日這天送我的樹，已經長大成了一片小樹林了，謝謝你們。有你們，真好。」

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