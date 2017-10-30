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整家吃喜酒只包這樣 郭彥均遭嗆王八蛋

2017/10/30 14:08

〔記者鍾智凱／台北報導〕中天綜合台晚間11點《麻辣天后傳》明（10/31）播出主題「婚禮黑特爆料大會! 明星的婚禮到底多荒唐!!」邀請密探李懿、大飛，以及來賓李明川、潘若迪、詹惟中、郭彥均、甄莉與夏宇童，上節目暢聊曾參加婚禮的趣事，其中郭彥均表示參加婚禮一律包2600元，還會帶一家大小出席，讓大家都看不下去，利菁則問如果她要辦婚禮會包多少？郭彥均表示從出道以來，一直受到利菁的照顧，「妳婚禮我絕對是包12萬6000元。」利菁聽聞說：「騙人！為了你這句話，我就辦你這桌就好！」讓郭彥均嚇到改口，馬上變成12600元，讓眾人笑翻。

郭彥均（中天提供）郭彥均在演藝圈有「小氣王」的封號，但他表示自己是婚禮上的好咖，除了不喝酒外還只吃三道菜就走人，讓利菁無言回應：「婚禮不管吃多少，都是算人頭的，2600對方會賠錢的！」利菁再加碼追問這幾年有參加過幾個婚禮？郭彥均自嘲是婚姻男殺手，因為他當伴郎的婚禮都不會有好下場，「我當過5次伴郎，就離了3對！」還舉出演藝圈的例子，像是郭世倫與陳子強他都當過伴郎，最後兩人也都離婚收場，來賓們都感到不可置信，郭彥均趕緊笑說：「大家不用哀傷他們現在很好！」

另外，來賓潘若迪表示參加婚禮，都是包6000元起跳，潘若迪指向郭彥均笑說：「那個王八蛋，他的婚禮我包8000，我的婚禮他包3600。」郭彥均聽聞表示：「對不起，發現這一集我錄不下去了！」讓來賓們哈哈大笑，最後他解釋潘若迪是包8800元沒錯，但郭彥均自認沒有包很多給對方，所以有意要退還2000元卻被拒絕，潘若迪隨後再補一槍：「小梁（梁赫群）上次我幫你包的那錢，到現在還沒還給我！」讓郭彥均頓時啞口無言。

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