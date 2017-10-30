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首頁 > 婉君推

天后歌手降臨《玩很大》 Kid傻眼：扯到爆

2017/10/30 14:38

吳宗憲（左）與Kid主持的《綜藝玩很大》極受歡迎。（翻攝自《綜藝玩很大》IG）〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝節目《綜藝玩很大》開播至今已三年，充實又有趣的內容大受觀眾歡迎，更讓主持人吳宗憲與Kid敲響金鐘，每期節目的來賓也是觀眾期待的焦點，今日《玩很大》IG公布最新來賓，竟是天后A-Lin，讓Kid也驚呼「扯到爆」。

《玩很大》邀來A-Lin（左一）擔任來賓。（翻攝自《綜藝玩很大》IG）《玩很大》時常邀請重量級的來賓，如賀一航、宥勝、徐懷鈺等人都曾是節目亮點，日前找來吳宗憲的女兒Sandy擔任關主也大受好評，先前節目製作人受訪時曾神秘表示正在邀請一位天后級歌手，讓人十分好奇究竟是哪位天后，今日官方IG貼出最新一期來賓的照片，赫然發現A-Lin也在其中，令粉絲驚喜不已，Kid也PO出節目側拍照，要大家找亮點，看看誰來參加節目，並大呼「扯到爆」，網友們也回應「真的太扯，必看」、「女神來了能不看嗎」。Kid（右一）對於A-Lin（右四）上節目也感到驚訝。（翻攝自Kid IG）

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