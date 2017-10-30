郭書瑤霸氣二吻以綸示愛 期許自己勇敢追愛

〔記者蕭方綺／台北報導〕中視、東森《稍息立正我愛你》各對CP發展也進入放閃模式。先是曾之喬與王子邱勝翊不斷大放閃光，郭書瑤更一連兩次霸氣吻上王以綸，收視創下1.59新高。

郭書瑤（右）在劇中霸氣對王以綸獻吻，愛火蔓延戲外。（東森提供）劇中苦戀曾之喬的王以綸，不只擔任女主角的守護者，偶爾還要兼差成為犀利CP的月老角色，讓許多觀眾都對他超心疼。而本劇推出的「晉禮的兩性關係教室」，王以綸還找來郭書瑤擔任示範模特，又是摟肩又是十指緊扣的甜蜜搞笑互動，讓觀眾直呼兩人真的超可愛，不斷留言起鬨「在一起」。

郭書瑤（右）在劇中霸氣對王以綸獻吻，愛火蔓延戲外。（東森提供）劇中郭書瑤則是對王以綸傾心主動追愛，直率不造作的個性，讓許多網友表示被安啾姊姊圈粉，力推「晉啾CP」組合。在本周劇情中郭書瑤更終於大膽示愛，先後兩次主動吻上王以綸，奪走對方的螢幕初吻。郭書瑤也坦言自己很嚮往安曉喬的個性，「因為她真的很勇於做自己、不在乎別人眼光，碰到喜歡的人就會勇敢追求，又是個很講義氣很大方的女生。」

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