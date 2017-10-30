冠佑8歲女兒美腿不科學！與同學相比「腿長一截」
2017/10/30 14:19
冠佑為五月天的鼓手，人氣相當高。（翻攝自冠佑臉書）〔娛樂頻道／綜合報導〕男星冠佑為天團「五月天」的鼓手，他與老婆於2006年步入禮堂，育有兩女「小玫瑰」及「小薔薇」，他對於寶貝女兒相當疼愛，日前PO出一張小薔薇與同學的合照，女兒的大長腿令網友相當驚艷。
小薔薇（左）有一雙美腿，比同學要長許多。（翻攝自冠佑臉書）冠佑時常會在臉書與網友分享一家四口的生活，日前他收到一張老婆傳給他的照片，照片中小女兒小薔薇正在同學家玩，兩個小朋友都趴在地上看書，雖然只是背影照，但可以看到今年8歲的小薔薇有著超長雙腿，比例相當完美，與一旁的同學相比腿長了許多，網友看了紛紛大讚「不科學的比例」、「好修長的腿」、「遺傳到媽媽的好基因」。
冠佑對老婆與兩個女兒疼愛有加。（翻攝自冠佑臉書）冠佑也笑說終於知道為什麼老婆不讓他買褲子給小孩了，但這句話也引起網友困惑，認為是不應該買裙子，因為穿裙子行動不方便，不過也有人猜測可能是小孩長得太快，買褲子很快就穿不下，開玩笑說「爸爸腦袋更新的速度跟不上小孩長大的速度」。
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