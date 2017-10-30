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愛爾蘭天王手創樂團 宣布首度來台開唱

2017/10/30 13:40

〔記者吳琬婷／台北報導〕北歐人氣搖滾樂團「THE SCRIPT」（手創樂團）睽違3年，推出最新專輯《Freedom Child》，並前所未見的在7月首次於Facebook以繁體中文主動向台灣歌迷宣告其主打單曲〈RAIN〉，他們今更加碼宣布即將於2018年首次來台開唱，讓喜愛他們多年的台粉能夠親身感受現場搖滾的魅力！

「THE SCRIPT手創樂團」將於2018年4月26日在國立台灣大學綜合體育館開唱。（榮鷹國際提供）「THE SCRIPT」成軍數年來，在家鄉愛爾蘭、英國、美國及全球各地吸引了眾多搖滾音樂愛好者的目光，全球粉絲與專輯銷量連年突破新高，不僅成為全世界最成功的樂團之一，更已售出2900萬張唱片，創下多次白金唱片和英國告示牌冠軍的殊榮。

「THE SCRIPT」將於2018年4月26日在國立台灣大學綜合體育館開唱，舉行出道以來在台灣的首次演出，演唱會現場規劃全區站席，票價6800元至2000元不等，也推出限量VIP體驗套票，套票除了入場門票外，還附有2018巡迴演出多樣紀念品。

《THE SCRIPT 2018 LIVE IN TAIPEI》手創樂團巡迴演唱會台北站，將於11月5日中午12點於KKTIX和全家機台正式開賣。

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