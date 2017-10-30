兒子嘴唇發黑缺氧 女星淚崩急送醫

陳子玄有子萬事足。（翻攝自陳子玄臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳子玄因演出本土劇《世間情》走紅，她與同是演員陳建隆結婚2年，今年3月產下一子「恩恩」，但兒子出生3周後被診斷出罹患「喉頭軟化症」，雖經手術仍使用吸呼壓力器，今她開心宣布兒子終於告別呼吸壓力器。

稍早，陳子玄開心透露：「就在早上，呼吸器公司的人，來把租屆5個月的呼吸器收走了，真的是恩恩一個非常重要的里程碑。」她說，有種「天啊！終於又過了一關」的感覺。

陳子玄說，手術後的恩恩，一直戴著呼吸壓力器，撐大他的氣道保持呼吸暢通，「這5個月，我跟老公可以說是戰戰兢兢、小心翼翼的照顧他，這中間也偶爾有缺氧發黑的情形」，她永遠記得兒子在她面前嘴唇發黑缺氧，「我們按壓他的小心臟、搓揉他的小手小腳讓他恢復意識。」

當時，陳子玄和陳建隆全身冒冷汗，哭著送兒子去醫院，「當時我一邊拍on檔戲一邊跑醫院照顧他，每天一張開眼睛就有好多挑戰排山倒海而來，壓力真的好大」，但她感謝恩恩，也跟著他一起成長，「我覺得他真的又乖巧又努力的讓自己健康，我們終於在今天跟呼吸器說掰掰了，復健之路也正式開始，全家人都要一起加油。」

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