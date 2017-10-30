奧斯卡影帝凱文史貝西 遭控性騷後宣布出櫃

凱文史貝西。（美聯社）〔記者吳琬婷／綜合報導〕美國男星凱文史貝西（Kevin Spacey）1999年以電影《美國心玫瑰情》獲奧斯卡影帝，最近以人氣美國影集《紙牌屋》裡心機政客「法蘭西斯安德伍」一角翻紅，他日前遭46歲男星安東尼瑞普（Anthony Rapp）指控，稱其14歲時曾被對方抱上床，想進一步發生性行為。事實上，凱文史貝西一直以來的性向都是外界討論的焦點，他的同志傾向傳聞不斷，對此，凱文史貝西今在臉書向安東尼瑞普道歉，還一舉公開出櫃，坦承自己現在「選擇當一名男同志」。

凱文史貝西在臉書上寫道：「對於安東尼瑞普的故事，我感到驚訝，老實說對於30年前發生的事情，我不記得了，但如果我確實曾作出他所形容的行為，我欠他一個誠摯的道歉，那可能是我酒後的不當行為，我很抱歉這件事跟隨他多年。」

凱文史貝西接著也說：「這個故事也鼓勵我公開一些關於我生命的事情，我知道外界對我有許多傳聞，和我親近的朋友都知道，我過去曾與男人和女人交往，在我生命裡，我和男人有過愛與浪漫的相遇，而我現在選擇當一名男同志，我想要公開地、坦承地說出這些事，然後再開始檢視我自身的行為。」 凱文史貝西在臉書上出櫃。（翻攝自臉書）

☆飲酒過量，有害健康☆

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友

歡迎加入【自由娛樂】 按個讚 心情好 已經按讚了，謝謝。