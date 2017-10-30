蘇打綠青峰冰島仙境獻天籟美聲 墓誌銘催淚

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠休團中，主唱青峰和吉他手家凱一起到冰島旅行，頻頻誇讚當地美景如仙境，而置身仙境，激起青峰想唱一曲的意念，正好家凱也有帶吉他，於是兩人坐在地上，天地為舞台，青峰開口唱歌，網友直呼天籟！

蘇打綠青峰（右）和家凱同遊冰島，隨興唱歌。（翻攝自臉書）青峰談到：「好久沒放歌啦，家凱都帶吉他了，就來出一下外景吧！冰島的美景，到處都令人想停下來唱首歌，不過寒風一直吹來真的是很難唱（也很難彈）哈哈，就請大家不要太嚴厲囉！」

青峰（右）演唱，家凱吉他伴奏，網友聽了感動。（翻攝自臉書）這次青峰選唱的是她和蔡健雅共同創作，之前寫給許茹芸的歌曲《我留下的一個生活》，他談到：「之前演出的時候有說過，如果要選一首歌詞當我的墓誌銘，我會選這首歌詞。為什麼我會選這首歌詞呢，就請大家好好品嚐我寫在裡面的我的人生吧！所以這次就把有歌詞的部分唱完整。謝謝當初讓我寫這首歌詞的許茹芸，以及寫出讓我有如此感動與靈感的旋律的蔡健雅，跟你們一起是心中夢幻的組合。」

許多網友聽到青峰的歌聲直呼感動，也有人說聽了這首歌眼淚止不住地流下來。 青峰置身冰島美景感覺像仙境。（翻攝自臉書）

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