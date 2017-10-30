限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

蘇打綠青峰冰島仙境獻天籟美聲 墓誌銘催淚

2017/10/30 11:46

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇打綠休團中，主唱青峰和吉他手家凱一起到冰島旅行，頻頻誇讚當地美景如仙境，而置身仙境，激起青峰想唱一曲的意念，正好家凱也有帶吉他，於是兩人坐在地上，天地為舞台，青峰開口唱歌，網友直呼天籟！

蘇打綠青峰（右）和家凱同遊冰島，隨興唱歌。（翻攝自臉書）青峰談到：「好久沒放歌啦，家凱都帶吉他了，就來出一下外景吧！冰島的美景，到處都令人想停下來唱首歌，不過寒風一直吹來真的是很難唱（也很難彈）哈哈，就請大家不要太嚴厲囉！」

青峰（右）演唱，家凱吉他伴奏，網友聽了感動。（翻攝自臉書）這次青峰選唱的是她和蔡健雅共同創作，之前寫給許茹芸的歌曲《我留下的一個生活》，他談到：「之前演出的時候有說過，如果要選一首歌詞當我的墓誌銘，我會選這首歌詞。為什麼我會選這首歌詞呢，就請大家好好品嚐我寫在裡面的我的人生吧！所以這次就把有歌詞的部分唱完整。謝謝當初讓我寫這首歌詞的許茹芸，以及寫出讓我有如此感動與靈感的旋律的蔡健雅，跟你們一起是心中夢幻的組合。」

許多網友聽到青峰的歌聲直呼感動，也有人說聽了這首歌眼淚止不住地流下來。青峰置身冰島美景感覺像仙境。（翻攝自臉書）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
為何舉報台獨份子？ 黃安說出真正原因 為何舉報台獨份子？ 黃安說出真正原因
2017/10/30 08:19
女主播夜店喝茫 開叉露肚照片遭內鬼洩出 女主播夜店喝茫 開叉露肚照片遭內鬼洩出
2017/10/30 09:30
吳宗憲「沒吃到」周杰倫油飯 主因曝光！ 吳宗憲「沒吃到」周杰倫油飯 主因曝光！
2017/10/30 07:35
哈利王子、梅根有血緣關係 早就是一家人 哈利王子、梅根有血緣關係 早就是一家人
2017/10/30 06:30
周董粉絲噹爆舊愛 辣妹正宮現身反嗆 周董粉絲噹爆舊愛 辣妹正宮現身反嗆
2017/10/30 08:05
「她把妹妹變A咖」 謝順福破冰謝金燕經紀人 「她把妹妹變A咖」 謝順福破冰謝金燕經紀人
2017/10/30 07:11
隆乳6年D杯縮水剩C 小Call斷開MV教父大革命 隆乳6年D杯縮水剩C 小Call斷開MV教父大革命
2017/10/30 07:33
（影音）Hamilton墨西哥GP提前封王 贏得第4次F1世界冠軍 （影音）Hamilton墨西哥GP提前封王 贏得第4次F1世界冠軍
2017/10/30 07:30
黑人豪灑千元小費 開名車載奶奶「鬆一下」 黑人豪灑千元小費 開名車載奶奶「鬆一下」
2017/10/30 06:49
咘咘萬聖趴扮超Q貓女 被Mia鬼娃妝嚇哭喊可怕 咘咘萬聖趴扮超Q貓女 被Mia鬼娃妝嚇哭喊可怕
2017/10/30 07:31
宋慧喬嫁宋仲基花費上億 這裡是巨星首選 宋慧喬嫁宋仲基花費上億 這裡是巨星首選
2017/10/30 09:18
81歲丁強全祼露屁後面來 「晩節不保」在所不惜 81歲丁強全祼露屁後面來 「晩節不保」在所不惜
2017/10/30 09:00
（專訪）戲裡殺紅眼！李淳戲外要跟「他」穿情侶裝走紅毯 （專訪）戲裡殺紅眼！李淳戲外要跟「他」穿情侶裝走紅毯
2017/10/30 08:09
多明尼加這家餐廳 副總統陳建仁也來過 多明尼加這家餐廳 副總統陳建仁也來過
2017/10/30 06:20
時尚真有趣 拎著大毛毯才騷包 時尚真有趣 拎著大毛毯才騷包
2017/10/30 07:09
「紙紮人」嚇哭咘咘 方志友公布Mia扮相原型 「紙紮人」嚇哭咘咘 方志友公布Mia扮相原型
2017/10/30 07:38
胖5公斤被嫌腿粗 五五身Sandy霸氣回應 胖5公斤被嫌腿粗 五五身Sandy霸氣回應
2017/10/30 08:52
導演遭中國封殺流亡 曝台灣「這裡」最安全 導演遭中國封殺流亡 曝台灣「這裡」最安全
2017/10/30 07:48
80歲女星半裸入浴 忍低溫寒流爬百階梯 80歲女星半裸入浴 忍低溫寒流爬百階梯
2017/10/30 07:55
女兒產前一周夭折 發嫂堅持自然產生下死胎 女兒產前一周夭折 發嫂堅持自然產生下死胎
2017/10/30 11:03
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.