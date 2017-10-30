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首頁 > 婉君推

范冰冰4億豪宅裝潢曝光 千金級漸層鞋櫃超奢華

2017/10/30 14:32

范冰冰於北京的上億豪宅內裝曝光。（翻攝自搜狐娛樂微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星范冰冰外型亮眼，早期以《還珠格格》裡的「金鎖」一角嶄露頭角，如今她已是中國數一數二的大牌女星，身價推估約38億元台幣，買房置產當然也毫不手軟，近日她在北京豪宅的內部裝潢意外曝光，奢華的擺設令網友看得目瞪口呆。

范冰冰北京4.5億豪宅。（翻攝自微博）范冰冰花了1億人民幣（約4.5億元新台幣）在北京買下這幢豪宅，外觀採粉嫩色調，看起來古典又莊雅，其中一張范冰冰媽媽坐在客廳一角的照片，壁爐上方擺放著畫作、相框、和大大小小的鮮花，加上金色鑲邊的米色座椅，整體裝潢彷彿像宮殿一般。此外，她還有一間專放高跟鞋的房間，裡頭的鞋子全按顏色擺放，一旁的角落還有張古典風格的小圓桌，上頭圍了半圈的厚底高跟鞋，乍看還以為到了大型商場逛街，讓網友驚嘆不已。

范冰冰媽媽。（翻攝自微博）范冰冰家中擺設。（翻攝自微博）范冰冰的高跟鞋間。（翻攝自微博）范冰冰的高跟鞋。（翻攝自微博）

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