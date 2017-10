整人反被整 小小春智商KO陳小春

〔娛樂頻道/綜合報導〕陳小春好友鄭伊健談「小小春」Jasper,第一反應就是「很聰明」,Jasper到底多機智?最近陳小春在節目裡變音假裝「喇叭神仙」和Jasper聊天,Jasper不僅立刻拆穿騙局,還反過來捉弄爸爸,讓陳小春傻眼,工作人員也在字幕崩潰打上「Jasper你不要那麼聰明啊」!

小小春(左)捉弄爸爸陳小春。(擷取自芒果TV)陳小春在節目裡藉口尿遁,留Jasper在房間獨處,再用變音器扮喇叭神仙和Jasper聊天,不料Jasper很快識破,吐槽「What? I know you are daddy.」陳小春遭拆穿身分瞬間懵掉,故作鎮定回應「我不是你爸爸,我是喇叭神仙」,講完自己都心虛笑場。

小小春(上圖)識破爸爸變音,陳小春瞬間黑人問號。(擷取自芒果TV)陳小春不死心用女聲變音器再試一次,這次扮喇叭神仙的姊姊,問Jasper愛不愛應爸、應媽、陳小春、應采兒,不過Jasper聽到神仙姊姊的聲音後露出謎之微笑,每個都回Yes,唯獨愛不愛爸爸這題答No,反過來捉弄陳小春。

