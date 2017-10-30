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整人反被整 小小春智商KO陳小春

2017/10/30 09:55

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳小春好友鄭伊健談「小小春」Jasper，第一反應就是「很聰明」，Jasper到底多機智？最近陳小春在節目裡變音假裝「喇叭神仙」和Jasper聊天，Jasper不僅立刻拆穿騙局，還反過來捉弄爸爸，讓陳小春傻眼，工作人員也在字幕崩潰打上「Jasper你不要那麼聰明啊」！

小小春（左）捉弄爸爸陳小春。（擷取自芒果TV）陳小春在節目裡藉口尿遁，留Jasper在房間獨處，再用變音器扮喇叭神仙和Jasper聊天，不料Jasper很快識破，吐槽「What? I know you are daddy.」陳小春遭拆穿身分瞬間懵掉，故作鎮定回應「我不是你爸爸，我是喇叭神仙」，講完自己都心虛笑場。

小小春（上圖）識破爸爸變音，陳小春瞬間黑人問號。（擷取自芒果TV）陳小春不死心用女聲變音器再試一次，這次扮喇叭神仙的姊姊，問Jasper愛不愛應爸、應媽、陳小春、應采兒，不過Jasper聽到神仙姊姊的聲音後露出謎之微笑，每個都回Yes，唯獨愛不愛爸爸這題答No，反過來捉弄陳小春。

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