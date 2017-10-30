81歲丁強全祼露屁後面來 「晩節不保」在所不惜

〔記者賀靜賢／台北報導〕入圍金鐘電視電影編劇獎的導演曹仕翰，獲選高雄拍的《春之夢》，以已經成為社會邊緣人的老兵為主角，也讓高齡81歲的資深演員丁強，片中全裸露臀，獻上從影六十年最大尺度的演出，他本人都笑說差點晚節不保。片中，他帶著老友骨灰罈來到私娼寮，面對孤單的處境，只得透過與私娼寮裡的「妓女」陳雪甄，用肌膚之親，希望藉此感受到自己活著，十分催涙！

丁強（左）、陳雪甄大方演出親密戲。（雄影提供）當初沒看過劇本前丁強本以為「是否會毀了他建立起來的形象」，但看完劇本一轉態度，甚至和曹導表示：「裸露這種事，就是專業演員應該要做到的，馬龍白蘭度都可以。」長達十分鐘的前戲與床戲，劇場老師陳雪甄放下身段，僅著內衣褲幫丁強擦澡，犧牲不小。

陳雪甄僅著內衣褲為丁強（右）擦澡。（雄影提供）丁強表示自己演過非常多種的老兵，「從來沒有從生理需求切入的老兵角色」，一接到劇本時其實有掙扎、但也想挑戰演出，而且發現自已雖然是老戲精、但陳雪甄比他更老神在在，「若能用自己不美的軀體，去表現這樣悲傷的故事，去呈現一種人性的孤單，非常值得。」丁強也以《色戒》為例，去強調「慾望」有時扮演的是扭轉人生的決定性因素。 丁強《春之夢》飾演社會邊緣人的老兵。（雄影提供） 《春之夢》導演曹仕翰（左）、丁強。（雄影提供）

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