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首頁 > 婉君推

胖5公斤被嫌腿粗 五五身Sandy霸氣回應

2017/10/30 08:52

〔娛樂頻道／綜合報導〕「Sandy」吳姍儒長相甜美，遺傳爸爸吳宗憲的伶俐口才讓她成為主持界新星，她近日被拍到收工後穿著平底鞋，「五五身」讓粗壯小腿無所遁形。對此，她昨天錄節目《小明星大跟班》時，霸氣回應：「等你們有23腰再來說我。」

「Sandy」吳姍儒（左）與老爸吳宗憲。（中天提供）Sandy近來因為先天性的貧血而施打鐵劑，原本體重42公斤的她，在打完之後長胖5公斤，日前被拍到五五身腿粗的樣子，吳宗憲笑稱：「她是遺傳到我完美的身材比例，我每天洗澡前都會脫光衣服，在鏡子前花半小時欣賞我的胴體。」還說女兒不介意被說腿粗，不過Sandy一見到媒體，還是不服氣的嗆說：「等你們有23腰再來說我。」

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