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（影音）Hamilton墨西哥GP提前封王 贏得第4次F1世界冠軍

2017/10/30 07:30

英國F1賽車手Lewis Hamilton在墨西哥GP提前封王，成為F1史上第3位贏得過4屆世界冠軍車手。（F1臉書粉絲團提供）〔記者方維鐸／台北報導〕台灣時間凌晨4點多剛進行完的F1墨西哥GP，Mercedes AMG車隊的F1車手Lewis Hamilton最後以第9名完賽，順利提前封王，成為F1史上第3位贏得4屆世界冠軍頭銜的車手，堪稱F1史上最成功的英國賽車手。

F1墨西哥GP比賽成績（F1臉書粉絲團提供）墨西哥GP的起跑竿位是由Hamilton今年賽季最大競爭對手Sebastian Vettel取得，但他在起跑後立刻被Red Bull車隊的Max Vestappen所超越，同時也和後面追上來的Hamilton發生碰撞，Vettel賽車的鼻翼受損，Hamilton則右後輪爆胎，兩人都得進站更換各自賽車受損的部分，排名落到最後兩位。

儘管Vettel一路積極超車，終場追到了第4位，但終究無法取得足夠的積分來阻止Hamilton提前封王。Hamilton雖然僅以第9名完賽，仍順利贏得個人F1生涯第4次世界冠軍。

F1墨西哥GP頒獎台前3名車手（F1臉書粉絲團提供）墨西哥GP的冠軍是由一路領先獨走的Max Vestappen獲得，Hamilton的隊友Valtteri Bottas取得了亞軍，Ferrarai的Kimi Räikkönen則攻上頒獎台最後一個位置。然而賽後的焦點都集中在Hamilton一人身上，讓站上頒獎台的3位車手相形黯然失色。 

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