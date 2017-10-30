限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（專訪）戲裡殺紅眼！李淳戲外要跟「他」穿情侶裝走紅毯

2017/10/30 08:09

〔記者許世穎／專訪〕李淳自《目擊者》展現驚人演技，更入圍金馬54最佳男配角，在接演兩部香港導演執導電影《武動天地》、《智齒》之後，又返台客串4天《買屋記》，目前則在中國拍攝新片《郊區的鳥》。他坦言入圍金馬獎很開心，但覺得更多的鼓勵來自於和許多優秀的導演合作，「能夠被他們看見、收穫越來越豐富」。

李淳在《目擊者》飾演隱藏過去的警察，演技大獲肯定。（資料照，穀得電影提供）提到入圍金馬，李淳不忘感謝《目擊者》導演程偉豪，還有他的「好兄弟」莊凱勛，「很高興有這樣的一種合作關係，還讓我交了兩個好朋友」。他和莊凱勛分別因為該片入圍影帝和男配角，除互相道賀，還相約回台後喝酒，更因為劇組入圍的都是男人，搞笑說當天走紅毯兩人要穿「情侶裝」。

李淳（上）在《目擊者》和莊凱勛殺紅眼，戲外兩人成為好兄弟。（資料照，穀得電影提供）回想拍攝《目擊者》的過程，李淳說最享受的還是一個月的準備過程，「無論是討論劇本、排練，都很愉快」。現在片約不斷，接戲也越來越緊湊，反而很少有這麼長的時間，但他說享受於每一個不同的拍攝項目，以及不同類型的角色，比起得獎與否，希望能夠接更多工作，「多嘗試不同類型的角色，找出不同的表演方式」。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
哈利王子、梅根有血緣關係 早就是一家人 哈利王子、梅根有血緣關係 早就是一家人
2017/10/30 06:30
九把刀讓日本觀眾想吐 劉奕兒萌樣頻遭搭訕 九把刀讓日本觀眾想吐 劉奕兒萌樣頻遭搭訕
2017/10/29 22:36
現場快要暴動！ 野生阿妹在這裡變迷妹 現場快要暴動！ 野生阿妹在這裡變迷妹
2017/10/29 22:37
黑人豪灑千元小費 開名車載奶奶「鬆一下」 黑人豪灑千元小費 開名車載奶奶「鬆一下」
2017/10/30 06:49
（影音）Hamilton墨西哥GP提前封王 贏得第4次F1世界冠軍 （影音）Hamilton墨西哥GP提前封王 贏得第4次F1世界冠軍
2017/10/30 07:30
「她把妹妹變A咖」 謝順福破冰謝金燕經紀人 「她把妹妹變A咖」 謝順福破冰謝金燕經紀人
2017/10/30 07:11
武井咲懷孕閃婚還做這件事 懷疑老公讚美 武井咲懷孕閃婚還做這件事 懷疑老公讚美
2017/10/29 23:04
本季當紅 快把霹靂腰包翻出來！ 本季當紅 快把霹靂腰包翻出來！
2017/10/29 23:13
多明尼加這家餐廳 副總統陳建仁也來過 多明尼加這家餐廳 副總統陳建仁也來過
2017/10/30 06:20
吳宗憲「沒吃到」周杰倫油飯 主因曝光！ 吳宗憲「沒吃到」周杰倫油飯 主因曝光！
2017/10/30 07:35
最新網美包 艾兒芬妮帶它亮相 最新網美包 艾兒芬妮帶它亮相
2017/10/29 23:15
時尚真有趣 拎著大毛毯才騷包 時尚真有趣 拎著大毛毯才騷包
2017/10/30 07:09
（10／30～11／5）星座愛情運勢 維納斯的呢喃 （10／30～11／5）星座愛情運勢 維納斯的呢喃
2017/10/30 06:15
與運動掛勾 一週內完售 與運動掛勾 一週內完售
2017/10/29 23:09
隆乳6年D杯縮水剩C 小Call斷開MV教父大革命 隆乳6年D杯縮水剩C 小Call斷開MV教父大革命
2017/10/30 07:33
愛上渣男 小心爛在一起 愛上渣男 小心爛在一起
2017/10/30 06:00
太陽露肌來台開唱 勝利助陣自嘲「沒工作」 太陽露肌來台開唱 勝利助陣自嘲「沒工作」
2017/10/29 23:07
愛情沒有完美劇本 自己的戀曲自己領悟 愛情沒有完美劇本 自己的戀曲自己領悟
2017/10/30 06:10
「紙紮人」嚇哭咘咘 方志友公布Mia扮相原型 「紙紮人」嚇哭咘咘 方志友公布Mia扮相原型
2017/10/30 07:38
導演遭中國封殺流亡 曝台灣「這裡」最安全 導演遭中國封殺流亡 曝台灣「這裡」最安全
2017/10/30 07:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.