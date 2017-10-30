（專訪）戲裡殺紅眼！李淳戲外要跟「他」穿情侶裝走紅毯

〔記者許世穎／專訪〕李淳自《目擊者》展現驚人演技，更入圍金馬54最佳男配角，在接演兩部香港導演執導電影《武動天地》、《智齒》之後，又返台客串4天《買屋記》，目前則在中國拍攝新片《郊區的鳥》。他坦言入圍金馬獎很開心，但覺得更多的鼓勵來自於和許多優秀的導演合作，「能夠被他們看見、收穫越來越豐富」。

李淳在《目擊者》飾演隱藏過去的警察，演技大獲肯定。（資料照，穀得電影提供）提到入圍金馬，李淳不忘感謝《目擊者》導演程偉豪，還有他的「好兄弟」莊凱勛，「很高興有這樣的一種合作關係，還讓我交了兩個好朋友」。他和莊凱勛分別因為該片入圍影帝和男配角，除互相道賀，還相約回台後喝酒，更因為劇組入圍的都是男人，搞笑說當天走紅毯兩人要穿「情侶裝」。

李淳（上）在《目擊者》和莊凱勛殺紅眼，戲外兩人成為好兄弟。（資料照，穀得電影提供）回想拍攝《目擊者》的過程，李淳說最享受的還是一個月的準備過程，「無論是討論劇本、排練，都很愉快」。現在片約不斷，接戲也越來越緊湊，反而很少有這麼長的時間，但他說享受於每一個不同的拍攝項目，以及不同類型的角色，比起得獎與否，希望能夠接更多工作，「多嘗試不同類型的角色，找出不同的表演方式」。

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