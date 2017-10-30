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首頁 > 婉君推

80歲女星半裸入浴 忍低溫寒流爬百階梯

2017/10/30 07:55

〔記者吳琬婷／台北報導〕曾以電影《戀人》獲威尼斯影展會外賽「最佳潛力獎」的導演王明台，暌違13年後推出新作《順雲》，找來劉引商與陳季霞兩位實力派演員飾演一對相依為命的母女，高齡80歲的劉引商在片中，不僅有半裸入浴的突破性演出，還得忍受低溫寒流爬百階石梯，具挑戰性又精湛的演技，也讓她一舉拿下今年台北電影獎最佳女配角。

80歲的劉引商（左）在《順雲》中有半裸入浴的突破性演出。（穀得提供）劉引商說，片中角色和自己的個性非常不同，是個龜毛又麻煩卻愛漂亮的「死老太婆」，也是她演了這麼多年的戲，首次需要化妝打扮、擦指甲油的角色，讓她印象非常深刻。

劉引商（右）與陳季霞在《順雲》中飾演一對相依為命的母女。（穀得提供）
陳季霞片中飾演長期照顧高齡母親的女兒，她表示，當初在接演時，心理上很反抗這個角色，每一場都讓她覺得很沈重，下戲後都還會有種呼吸不過來的感覺，回家後得要抱著女兒大哭一場來發洩角色帶來的負面情緒。

《順雲》在基隆百階石梯取景拍攝。（穀得提供）
《順雲》是一部描寫60歲未婚的老小姐「韓順雲」照顧80歲老母親的故事，為了呈現符合片中角色心境的場景，導演王明台特別選在陰雨綿綿的基隆拍攝。陳季霞笑說，開拍時剛好遇到霸王寒流來襲，連台北都下雪了，她跟劉引商得全身貼滿暖暖包，走在山坡那條看不到盡頭的階梯上，真的很辛苦，片中呈現的「累」是真的累，不是演出來的；該片11月10日在台上映。

相關影音：（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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