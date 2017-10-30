限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（專訪）李淳搶金馬證明實力 盼李安台下加持

2017/10/30 07:52

〔記者許世穎／專訪〕李淳以《目擊者》入圍屆金馬54最佳男配角，笑說若真有機會上台領獎，「希望自己不要講太多廢話」，更坦言若爸爸李安在台下看自己領獎，「當然很開心」，不過最高興的還是自己的演技被評審看見。

李淳今年以《目擊者》首度入圍金馬獎，證明演技實力。（資料照，威視提供）入圍公布當天，李淳剛在香港連續趕完9天夜戲，沒補眠直接飛到台灣拍攝客串演出的《買屋記》，還因感冒到快發燒，得知入圍那刻「沒有太多力氣做反應」。他說入圍公布當下在片場聽到女生尖叫，「還以為有人跳樓！」結果是經紀人看直播太興奮忍不住大叫，「我連續幾天沒睡好，當下馬上驚醒了！」

李安（中）去年底曾和李淳一起返台宣傳電影《比利．林恩的中場戰事》，右為喬歐文。（資料照，記者趙世勳攝）李淳出道以來總被人視為「李安的兒子」，這次以《目擊者》證明實力，透露李安知道消息後很開心，「這對他們（爸媽）來說也是一件大事」，至於金馬獎當天是否希望爸爸在台下？他坦言：「有熟人在更好，他在的話會開心啊！」更說也許上台真的會緊張，「因為沒有那樣上過台，很怕真的要說感言會一塌糊塗！」但現在心情「挺平靜的」。

至於李安今年是否返台出席金馬盛會，助理李良山昨回應：「目前還沒有計劃。」還是得視李安屆時的行程安排。第54屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日在台北國父紀念館盛大登場。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

今日TOP 10
哈利王子、梅根有血緣關係 早就是一家人 哈利王子、梅根有血緣關係 早就是一家人
2017/10/30 06:30
九把刀讓日本觀眾想吐 劉奕兒萌樣頻遭搭訕 九把刀讓日本觀眾想吐 劉奕兒萌樣頻遭搭訕
2017/10/29 22:36
現場快要暴動！ 野生阿妹在這裡變迷妹 現場快要暴動！ 野生阿妹在這裡變迷妹
2017/10/29 22:37
黑人豪灑千元小費 開名車載奶奶「鬆一下」 黑人豪灑千元小費 開名車載奶奶「鬆一下」
2017/10/30 06:49
「她把妹妹變A咖」 謝順福破冰謝金燕經紀人 「她把妹妹變A咖」 謝順福破冰謝金燕經紀人
2017/10/30 07:11
（影音）Hamilton墨西哥GP提前封王 贏得第4次F1世界冠軍 （影音）Hamilton墨西哥GP提前封王 贏得第4次F1世界冠軍
2017/10/30 07:30
武井咲懷孕閃婚還做這件事 懷疑老公讚美 武井咲懷孕閃婚還做這件事 懷疑老公讚美
2017/10/29 23:04
本季當紅 快把霹靂腰包翻出來！ 本季當紅 快把霹靂腰包翻出來！
2017/10/29 23:13
多明尼加這家餐廳 副總統陳建仁也來過 多明尼加這家餐廳 副總統陳建仁也來過
2017/10/30 06:20
吳宗憲「沒吃到」周杰倫油飯 主因曝光！ 吳宗憲「沒吃到」周杰倫油飯 主因曝光！
2017/10/30 07:35
最新網美包 艾兒芬妮帶它亮相 最新網美包 艾兒芬妮帶它亮相
2017/10/29 23:15
時尚真有趣 拎著大毛毯才騷包 時尚真有趣 拎著大毛毯才騷包
2017/10/30 07:09
（10／30～11／5）星座愛情運勢 維納斯的呢喃 （10／30～11／5）星座愛情運勢 維納斯的呢喃
2017/10/30 06:15
與運動掛勾 一週內完售 與運動掛勾 一週內完售
2017/10/29 23:09
隆乳6年D杯縮水剩C 小Call斷開MV教父大革命 隆乳6年D杯縮水剩C 小Call斷開MV教父大革命
2017/10/30 07:33
愛上渣男 小心爛在一起 愛上渣男 小心爛在一起
2017/10/30 06:00
太陽露肌來台開唱 勝利助陣自嘲「沒工作」 太陽露肌來台開唱 勝利助陣自嘲「沒工作」
2017/10/29 23:07
愛情沒有完美劇本 自己的戀曲自己領悟 愛情沒有完美劇本 自己的戀曲自己領悟
2017/10/30 06:10
「紙紮人」嚇哭咘咘 方志友公布Mia扮相原型 「紙紮人」嚇哭咘咘 方志友公布Mia扮相原型
2017/10/30 07:38
導演遭中國封殺流亡 曝台灣「這裡」最安全 導演遭中國封殺流亡 曝台灣「這裡」最安全
2017/10/30 07:48
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.