（專訪）李淳搶金馬證明實力 盼李安台下加持

〔記者許世穎／專訪〕李淳以《目擊者》入圍屆金馬54最佳男配角，笑說若真有機會上台領獎，「希望自己不要講太多廢話」，更坦言若爸爸李安在台下看自己領獎，「當然很開心」，不過最高興的還是自己的演技被評審看見。

李淳今年以《目擊者》首度入圍金馬獎，證明演技實力。（資料照，威視提供）入圍公布當天，李淳剛在香港連續趕完9天夜戲，沒補眠直接飛到台灣拍攝客串演出的《買屋記》，還因感冒到快發燒，得知入圍那刻「沒有太多力氣做反應」。他說入圍公布當下在片場聽到女生尖叫，「還以為有人跳樓！」結果是經紀人看直播太興奮忍不住大叫，「我連續幾天沒睡好，當下馬上驚醒了！」

李安（中）去年底曾和李淳一起返台宣傳電影《比利．林恩的中場戰事》，右為喬歐文。（資料照，記者趙世勳攝）李淳出道以來總被人視為「李安的兒子」，這次以《目擊者》證明實力，透露李安知道消息後很開心，「這對他們（爸媽）來說也是一件大事」，至於金馬獎當天是否希望爸爸在台下？他坦言：「有熟人在更好，他在的話會開心啊！」更說也許上台真的會緊張，「因為沒有那樣上過台，很怕真的要說感言會一塌糊塗！」但現在心情「挺平靜的」。

至於李安今年是否返台出席金馬盛會，助理李良山昨回應：「目前還沒有計劃。」還是得視李安屆時的行程安排。第54屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日在台北國父紀念館盛大登場。

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