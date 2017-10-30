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首頁 > 婉君推

北歐Vipp絕美森林小屋 下個月終將開放入住

2017/10/30 07:47

我們總是身處城市，卻夢想著大自然，Vipp Shelter，除去過度的裝飾，提供人們一個純粹，可以簡單隱遁的空間，放下人們對於過多物件的依賴。（Vipp提供）〔記者凃盈如／台北報導〕2年前，丹麥專業居家精品Vipp在瑞典規劃了Vipp Shelter，是以最低限度，滿足人們基本需求而設的小屋，照片釋出後，就受到許多國際媒體大幅報導。當座落於瑞典南部森林的Vipp Shelter照片在官方IG上貼出，許多人大讚絕美，後來官方釋出10組客人訂房體驗，即便一晚要價500歐元，竟然於2分鐘就在IG售罄。

Vipp Shelter，是個讓人遠離塵囂隱遁的美好空間。（Vipp提供）Shelter，字面上有著藏匿的意義，型態上，則有點接近湖邊度假小屋，是個讓人隨時可以從喧囂城市隱遁的空間，裡頭涵蓋了廚房、餐廳、起居室、臥室到衛浴等空間，小從餐皿、照明、家具，大至廚具，甚至建築物量體，都出自Vipp，充分詮釋了品牌的工具性格與減法美學。Vipp CEO Ksper Egelund透露，今年11月即將開放Vipp Hotel訂房，除了原本位於瑞典南部所設的Vipp Shelter，再開放另外2個位於哥本哈根的空間，其中一個位於丹麥總部3樓的空間，希望提供消費者親身體驗跟這些商品住在一起的感覺，他也笑稱，也許下一步，就是跟總代理Vipp的森／CASA合作，到台灣開旅館了。居住其中可同時體驗Vipp系列產品，包含廚具、家具、燈飾等。（Vipp提供）

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