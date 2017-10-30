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首頁 > 婉君推

米其林廚神用這款餐具 學他讓餐桌變厲害！

2017/10/30 06:33

陶土餐盤，600元起。以原始而自然的紋理，讓廚師盡情揮灑，不同尺寸和形狀可以互為搭配。（K'space提供）〔記者凃盈如／台北報導〕米其林三星天菜廚神Sergio Herman，與比利時著名餐具大廠Serax合作，打造心目中的完美的「Surface」聯名餐具，此系列目前於台灣由K'space引進。

黑陶烤盤21cm，2,300元，消光處理的質感展現與傳統陶鍋不同氣韻 。（K'space提供）充滿話題性的Sergio Herman自20多歲起接下祖父傳承三代的老餐廳Oud Sluis，15年內將之推向米其林三星，後因犧牲了青春、與家人相處時間，決定收起餐廳，回歸家庭生活。沒想到對料理充滿熱情的他，很快又在比利時安特衛普打造The Jane餐廳，並於2015年獲得全球最美餐廳殊榮，並由比利時知名Piet Boon建築事務所操刀，2017春季緊接在荷蘭開幕的AIRepublic，如今亦是全球饕客搶先造訪的熱門景點，AIRepublic便使用了Surface系列餐具。不鏽鋼石洗餐具，500元起， Sergio選擇保留在Oud Sluis工作25年所使用的經典法國餐具外型，在不鏽鋼表面以石洗工法詮釋，讓外觀更具當代性。 （K'space提供）

該系列以不修飾的自然之美為訴求，講究觸感與質地，是料理的絕美襯飾，消費者可藉由各類型餐具混搭，創造獨特又專業的餐桌擺盤！餐盤架，1,000元起。讓菜餚在餐桌上有高低層次變化，水果、甜點或花卉，也可置於架上，成為視覺亮點。（K'space提供）

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