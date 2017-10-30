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血癌少女太堅強惹母淚崩 張睿家親自探望送暖

2017/10/30 07:47

〔記者粘湘婉／台北報導〕張睿家近日剛拍完瞿友寧執導網劇《動物系戀人啊》，他3年前受洗為基督徒，1年半前開始，每2個月會隨教友到醫院探望病人、唱詩歌，該劇剛開拍時，他也曾趁拍戲空檔去醫院，替病人和家屬們禱告、唱詩歌，透露過去曾遇到有一名病友的媽媽在唱詩歌時，突然崩潰大哭，讓他相當心疼。

張睿家每2個月就會去醫院探視病友。（周子提供）他表示，有次去兒童醫院探望罹患血癌的國中小女孩，大家正替女孩和家屬禱告、唱詩歌時，女孩的媽媽突然崩潰大哭，後來他才得知女孩生病前，原是個跆拳道高手，「小女孩生病後，為了不讓家人難過，從沒在家人面前掉過眼淚，一直堅強地跟大家說說笑笑，她的媽媽看到覺得相當很不捨，才忍不住放聲大哭。」

他透露，當初工作不穩定，只要一有空窗心情就容易起伏不定，透過朋友介紹才受洗，如今去探望病友，大家的人生經驗也讓他相當衝擊，理解到擁有健康才是最重要的，所有煩惱都變得渺小，也讓他更珍惜、感恩，而下月他也趁工作空檔，排定2個時間，準備繼續去探望其他病友，去幫助更多需要幫助的人。

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