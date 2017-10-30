隆乳6年D杯縮水剩C 小Call斷開MV教父大革命

〔記者鍾智凱／台北報導〕33歲「小Call」郭怡伶分手年約60歲的MV教父賴偉康半年，最近身體也出現變化，D乳變C乳。

小Call為萬聖節扮成安娜貝爾（記者鍾智凱攝）斷開賴偉康後，小Call透露，原來6年前她做自體脂肪隆乳，但隨著時間一久，小Call發現D乳竟縮水了，「不過現在還是有小C啦」，但未來她卻不會再整形了，她產生革命性思想：「我覺得外表那些都不重要了，現在比較想要注重內涵的部分。」原來是因她分手賴偉康後接觸瑜珈，越做越有FU，身心靈都淨化了。

之前爆出她與經紀人有金錢糾紛，她澄清其實經紀人夫妻待她恩重如山，借錢讓她買房，金額約170多萬，她說：「今年我已經開始還了，想到就還，最少1次會還1萬。」

小CALL曾做自體脂肪隆乳（翻攝自臉書）小Call澄清之所以會借錢，是因她有一次忘記繳卡費，不料聯徵上有紀錄，導致她後來沒辦法跟銀行貸多一點，媽媽也把老本都借給弟弟結婚，小Call求助無門，只好找上經紀人，她說：「那次才1千多沒繳，想說下個月才繳，不料就留下紀錄呀。」

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