最新網美包 艾兒芬妮帶它亮相

艾兒芬妮與Gucci Sylvie包款。（Gucci提供）〔記者方惠宗／台北報導〕這些重新演繹品牌標誌性的皮包之作，令東西名人都愛拎著它亮相。

Dior才發出由品牌繆斯珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）演繹的2018早春度假系列形象廣告，廣告中的J'adior包款馬上引來詢問電話多到「佔線」。J'adior標語風潮始於Dior首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri，巧妙玩味品牌經典標語J'adore與Dior，而前任設計師之一John Galliano也曾於2004年推出J'adore標語 T恤，法文直譯為「我崇拜」，而J'adior可解釋為「我熱愛Dior」、「我的信仰是Dior」。 Louis Vuitton 2018早春秀上Petit Noe Trunk尚未上市，已被下訂一空。（Louis Vuitton提供）

另外，Louis Vuitton 2018早春秀上一款Petit Noe Trunk，將經典包款Noe縮小改款，增添鉚釘與束口設計，尚未上市已被下訂一空。而艾兒芬妮（Elle Fanning）愛用的Gucci Sylvie 提包更有著「網美包」之稱。 Gucci Sylvie 昆蟲裝飾肩背包因其熱門程度而被冠上「網美包」之名。（Gucci提供） Dioraddict小型紅色牛皮藤格壓紋釘飾翻蓋與背帶，價格未定。（Dior提供） Dior首位女性創意總監Maria Grazia Chiuri揭開「J'ADIOR」標語風潮。圖為J'adior紅色牛皮藤格壓紋花朵釘飾翻蓋包。（by Morgan O'Donovan）

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