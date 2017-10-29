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與運動掛勾 一週內完售

2017/10/29 23:09

adidas by kolor兼具運動與時尚。圖為模特兒展示禦寒涼感雙機能上衣與禦寒涼感雙機能低檔褲；黃色網眼布慢跑鞋。（Onefifteen提供）〔記者方惠宗／台北報導運動元素根本是引爆潮流的必備關鍵，無論是創立於2009年、短短幾年便以時尚運動風站穩腳步的MSGM ，或是名號超過半世紀、1962年誕生的Iceberg，都有普普藝術強烈對比的色彩與輕鬆玩味的手法，消彌休閒與正式之間的隔閡。

MSGM 2017秋冬系列。（Onefifteen提供）同時，這季與adidas聯名的設計師來說，許多品項都具有「一週內就賣光」的吸金威力。例如adidas by kolor以先進面料再次提升穿著感受，而俄羅斯時裝設計師Gosha Rubchinskiy為迎接2018俄羅斯世界盃的到來，與adidas Football聯名，詮釋出獨特的時裝新理念。喜事國際品牌經理宋安一針見血：「給消費者帶來更多刺激！」透過合作收攏不同的市場。Gosha Rubchinskiy 2017秋冬系列，與adidas聯名品幾乎一週內就賣光。（Tuantuan提供）Iceberg 2017秋冬系列。（Onefifteen提供）MSGM 2017秋冬系列。（Onefifteen提供）

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