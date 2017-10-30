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首頁 > 婉君推

咘咘萬聖趴扮超Q貓女 被Mia鬼娃妝嚇哭喊可怕

2017/10/30 07:31

〔記者粘湘婉／台北報導〕萬聖節將到來，不少藝人都替家中寶貝扮裝提前歡度，賈靜雯、修杰楷也替家中寶貝咘咘、Bo妞舉辦萬聖節派對，還找來楊銘威、方志友夫妻倆帶女兒Mia前來同樂，沒想到方志友夫妻倆太認真，讓Mia穿上小紅旗袍塗白臉，成功化身殭屍版紅衣小女孩，咘咘甚至被當場嚇哭，直喊「好可怕。」

賈靜雯、Bo妞、咘咘母女3人萬聖節合照被讚可愛。（翻攝自賈靜雯臉書）賈靜雯為完成咘咘想扮貓咪的心願，讓咘咘穿上可愛澎澎裙、帶上黑色翅膀，還畫上了貓咪妝，妹妹Bo妞則應景穿上南瓜裝，她自己戴上小惡魔頭飾，母女3人合照讓不少網友大讚超可愛。

方志友女兒Mia扮成鬼娃相當逗趣。（翻攝自賈靜雯臉書）而楊銘威、方志友夫妻倆今年受邀參加，方志友笑稱Mia對於萬聖趴初體驗，十分投入，就連化上特殊妝也直喊漂亮，她還忍不住爆料「眉毛要連起來都是爸爸的主意」；她將在12月生下兒子，幫Mia添弟弟，今也提前在臉書放話，預約參加明年萬聖趴，笑稱「明年要一起玩底迪」。方志友女兒Mia扮鬼娃一度嚇哭咘咘。（翻攝自賈靜雯臉書）楊銘威、方志友夫妻倆參加萬聖趴相當用心，幫女兒Mia化上特殊妝扮鬼娃。（翻攝自方志友臉書）

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