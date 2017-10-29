出櫃男星嫁了！ 婚禮全由老公設計 網友直呼「最棒的一對」

寇頓海恩斯（左）昨與傑夫李譚（右）經常在IG放閃，兩人的婚禮還由傑夫李譚一手包辦。（翻攝自寇頓海恩斯IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕因演出電視劇《少狼》及《綠箭俠》等劇成為青少年偶像的28歲美國男星寇頓海恩斯（Colton Haynes），在去年勇敢宣告出櫃，並在今年情人節認愛四季飯店花店老闆傑夫李譚（Jeff Leatham），一個月後宣布被求婚成功，近日他們也舉辦了一場以「黑白」為主題的婚禮，星寇頓海恩斯（Colton Haynes）也在IG曬照，並向老公告白「我愛你，非常開心可以與你共度下半輩子」浪漫的如電影情節，閃瞎眾人。

寇頓海恩斯（左）昨與傑夫李譚（右）結婚，兩人看上去相當甜蜜。（翻攝自寇頓海恩斯IG）

據《時人》報導，29歲的星寇頓海恩斯與46歲的傑夫李譚，昨日在5星等級的四季飯店舉婚禮，並邀請120為佳賓參加他們的婚禮，星寇頓海恩斯受訪時提到「認識現任丈夫後，學會去愛一個人」，還表示兩人交往後，他與家人、朋友的感情越來越好，並說現在真的很幸福，能與傑夫李譚邂逅，是人生一大轉淚點。言詞中，深深表達對老公傑夫李譚的感謝與讚美。而整場婚禮也由傑夫李譚計畫、親手設計，傑夫李譚受訪時表示「除了那些設計花朵，最重要的是讓參加婚禮的人也感受到愛」。兩人還在傑夫李譚設計的花牆與紅色花沙發合照，看起來相當恩愛，今日傑夫李譚也在IG發文表示「以能當星寇頓海恩斯的丈夫為驕傲」貼文一出，網友紛紛送上祝福，並稱讚他們是「最棒的一對！」

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