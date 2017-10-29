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全是新面孔！ 第十二屆榮三盃全國學生棋王出爐

2017/10/29 21:20

第12屆榮三盃全國學生棋王賽，林榮三文化公益基金會董事長林張素娥（右2）與各組棋王陳立穎（左起）、徐靖恩、黃偉合影。（記者胡舜翔攝）〔記者凌美雪／台北報導〕不僅是江山代有才人出，而且往往以驚人的實力與速度攻佔山頭，第十二屆榮三盃全國學生棋王賽，經過四輪緊張對決之後，冠軍出爐，三組學生棋王不只全為新面孔，而且都是以全勝佳績打敗眾多高手甚至過去的棋王，驚險與精彩過程，嘆為觀止。三組棋王分別是，小學生棋王徐靖恩、中學生棋王黃偉，及大學生棋王陳立穎。

今天三組決賽總人數四十八人中，有十五人是在初賽以全勝打入決賽，戰況激烈自可預見。但比較令人意外的是，去年三位學生棋王小學組林勳、中學組鄒秉諺及大學組覃大中，在今天的賽程中紛紛中箭落馬。尤其是被視為連莊大熱門的覃大中，原本前三場都還保持全勝紀錄，沒想到在第四場遇到前年第二名的陳立穎，一路糾纏到最後居然敗下陣來，痛失桂冠。

第12屆榮三盃全國學生棋王賽，大學組棋王陳立穎。（記者胡舜翔攝）覃大中與陳立穎雖然都是榮三盃熟面孔，奇妙的是，兩人一路打到大學都不曾在網路或面對面對決過，今天首次狹路相逢，面對多次榮獲學生棋王的覃大中，個性靦腆、連笑起來都很害羞的陳立穎，坦承一開始有點緊張，但或許正因如此小心翼翼、沉著以對，使兩人的戰局幾乎成為全僵持最久的一組，直到停手時，在高台上觀戰與一旁的裁判都還無法第一時間判斷究竟誰勝誰負，覃大中一度離開座椅兩步，鬆了鬆手腳，彷彿在紓解緊張的情緒，也像是不太想知道結果，直到裁判宣布，冠軍是陳立穎。

然而，覃大中的賽程並未就此結束，經過統計之後，他與去年第八名的汪奕男同分，需要加場再定二、三名，隨後又在快棋裡輸給汪奕男，成為本屆第三名。中華民國圍棋協會理事長秦世敏觀察整個過程表示，覃大中於冠軍對決中，應是輸在時間控制不好，至於後來又敗給汪奕男，或許是因前一輪戰局影響了心情，可算是一次失常的表現。

第12屆榮三盃全國學生棋王賽，中學組棋王黃偉。（記者胡舜翔攝）去年中學生棋王鄒秉諺於今天第一戰就得敗績，成績不太理想，最後與方名崑並列第十名；倒是異軍突起一舉奪冠的黃偉，很順利地一路直取王位，黃偉說自己今年上半年比賽成績不太好，「有好好反省也調整心情」，或許因此，下半年在各賽場的成績都還不錯，終於拿下榮三盃全國中學生棋王，黃偉的下一個目標是明年七月登場的職業棋士考試，他希望明年能達成願望。

第12屆榮三盃全國學生棋王賽，小學組棋王徐靖恩。（記者胡舜翔攝）今年最大的黑馬是小學生棋王徐靖恩，小學一年級才開始學棋，參加過三次榮三盃比賽都沒入圍，今年終於入圍就冠軍落袋。所有人紛紛把目光投到他身上，發現這個才小五年紀的新棋王，連眼神都很老成，圍棋協會理事長黃世敏則表示，徐靖恩今年的比賽成績都非常好，代表台灣參加世界業餘大賽還獲得亞軍，個性有超齡的沉穩，是很被看好的未來職業棋士。

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