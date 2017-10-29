為阿信「平定天下」 李劍青驚呼：阿信大神

李劍青舉辦音樂會。（相信音樂）〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手李劍青今天離線咖啡舉辦音樂會，包括老闆李宗盛、魏如萱到場相挺，更有外國歌迷現身朝聖，當他唱到與五月天阿信合作的《為你平定的天下》前，透露第一時間得知要幫阿信譜曲就說：「這還了得，阿信大神級，當然要試！」相當興奮能與阿信有合作機會。

李劍青舉辦音樂會，歌迷熱情相挺。（相信音樂）李劍青推出新專輯《仍是異鄉人》，他暌違2年到離線開唱，見到熟悉的歌迷不忘話起家常，開玩笑說道：「這裡距離很近，可跟大家聊聊天，讓大家看到我臉上的粉刺，挺好的。」

李劍青自彈自唱，吸引樂迷捧場朝聖。（相信音樂）他以吉他伴奏，緩緩地唱出新歌《出城》，他說道：「認識李宗盛先生，跟他學幕後製作到現在為止，回顧我人生一直在漂泊，2013年發《匆匆》後，就一直很想寫思鄉的主題，今天有幸和大家分享。」

音樂才華洋溢的李劍青，在音樂會彈吉他也拉小提琴，演唱《平凡故事》、《姥姥》、《在家鄉》等新歌，李宗盛悄悄坐在2樓欣賞，李劍青表演空檔換吉他時也談到：「大家看我表演都知道我很愛換吉他，這習慣不是跟我老闆學的。」

李劍青展現小提琴琴藝。（相信音樂）李劍青透露每把吉他的調弦都不同，當他拿起李宗盛的吉他更笑說：「我沒有炫琴（的意思），大哥在創作上不限制我，成就了我今天，有些人會覺得我有些奇怪的樂風。」

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