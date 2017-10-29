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邰正宵姚可傑凍齡20年 排練神曲哽咽憶張雨生

2017/10/29 20:48

邰正宵與姚可傑透露排練時，因為想到張雨生數度哽咽。（起初音樂提供）〔記者王心妤／台北報導〕男星姚可傑與邰正宵將於11月18日舉辦「宵姚年代」演唱會，兩人雖然歌路不同，不過這次重新穿上20歲的制服，要讓粉絲一起回到青春年代。隨著開唱時間接近，兩人唱到《天天想你》時，也感性的說：「當年我們三人出自『首屆全國熱門音樂大賽』，工作玩樂都一起，三劍客的時光，就像在昨日，感覺小寶﹙張雨生﹚也在跟我們一起唱！」

邰正宵與姚可傑透露排練時，因為想到張雨生數度哽咽。（起初音樂提供）這次開唱，兩人合唱的曲目不少，除了當年的金曲〈烈火青春〉，兩人更合體演唱好友張雨生的名曲。邰正宵透露，1988年三人在「首屆全國熱門音樂大賽」認識，接著一起進入飛碟唱片，好長的一段日子，都一起上通告與出席活動，最後成為好友，那些日子彷如昨日。姚可傑也表示，「一轉眼好多年過去了，當再度演唱這首曲，沒有傷感只有溫暖，想到我們曾一起飆唱的歲月，我與邰正宵會用另種方式來詮釋這首歌。」但他坦言兩人練唱時也曾數度哽咽，還是彼此打氣，告訴自己張雨生也跟著一起唱！

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