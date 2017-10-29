周董女粉Diss前男友後將出道 網友：出道前的炒作？

在周董演唱會點播《算什麼男人》的女粉「小仙子」即將出道。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕周董」周杰倫「地表最強」演唱會，昨晚在中國杭州登場，有位自稱「小仙女」的粉絲，點給同在現場的前男友，她說「雖然他長得醜、眼睛也瞎了，我還是祝福他。」事後「小仙女」還在微博發文「今天diss了前男友非常抱歉」一連串高調的行為，今被粉絲爆料，其實「小仙女」是一名即將出道的女演員，網友得知後，氣得直跳腳、直呼「原來是戲精！」

在演唱會diss完前男友後，發文道歉，被質疑想紅。（翻攝自微博）

周董演唱夯曲《算什麼男人》時，「小仙女」孩一度哽咽、眼眶泛淚，網友紛紛表示「好心疼」、「聽過最難過的版本」，楚楚可憐的模樣，讓大批網友擁入「小仙女」的微博，一夜之間得到17萬人關注。不料，今日就有周杰倫的粉絲爆料，「小仙女」是一名小有名氣的網美，而且即將出道當演員，先前還為中國男星任嘉倫的mv擔任女主角，「小仙女」還曾發文誇任嘉倫是個暖男。

粉絲指出周杰倫的演唱會都會有女粉點播《算什麼男人》一曲，「小仙子」也是其中之一。（翻攝自微博）

粉絲還指出周杰倫每次演唱會都會安排一位被甩的女歌迷，然後點播《算什麼男人》，而被甩的女粉絲也都是網紅，而這次diss前男友的女粉絲「小仙子」也遭起底，將要出道當藝人，「diss前男友」橋段也被質疑，網友皆表示「出道前的炒作」、「假的」、「想紅真容易」。

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