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首頁 > 婉君推

（影音）NU’EST《101》翻紅後首撲台 白虎自誇「中文天才」

2017/10/29 18:31

韓團NU'EST W 台北演唱會。（記者陳逸寬攝）〔記者吳琬婷／台北報導〕NU'EST翻紅，除了成員黃旼泫獲選為「WANNA ONE」一員，另外4名成員JR、ARON、白虎及REN也組成小分隊「NU'EST W」活動，而該團今在台大體育館舉行演唱會，也獻唱10月初發行的新歌，與2700名台粉同歡，吸金1250萬。

韓團NU'EST W 台北演唱會。（記者陳逸寬攝）「NU'EST W」今開場便帶來經典歌曲《Hello》以及兩首新歌《My Beautiful》和《WHERE YOU AT》，炒熱現場氣氛，4名成員接著用中、英、韓3國語言與歌迷互動，主唱白虎更自誇是「中文天才」。

韓團NU'EST W 台北演唱會。（記者陳逸寬攝）相隔4年再度訪台，「NU'EST W」團員們除了ARON是首度造訪寶島外，其他人4年前都曾來台演出過，3人都說想念台灣美食，白虎用流利的中文說「最愛珍珠奶茶」；JR想念小籠包、牛肉麵的美味；Ren則嘴甜喊：「我覺得台灣最棒的就是L.O.Λ.E（粉絲名）的心！」4位團員也透露，希望能抽空去逛逛台灣的夜市。韓團NU'EST W 台北演唱會。（記者陳逸寬攝）

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