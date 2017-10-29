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羞！Bii巨鵰現形 自信喊「我驕傲」

2017/10/29 17:35

畢書盡攻蛋倒數，新專輯也奪冠拿下好成績。（老鷹提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「Bii」畢書盡今天在華山文創園區舉辦簽唱會，唱片公司舉辦睡衣趴，邀來粉絲變裝共襄盛舉，只是Bii穿著高領睡衣亮相，卻因褲子太薄導致「雕型外露」，尺寸看來不小，他受訪羞說：「我覺得蠻驕傲的，還蠻OK的，才有自信上台。」

畢書盡穿緊身褲，下身看來有點激凸。（讀者提供）

Bii推出全新專輯《Bii Your Light》，他近來忙著舉辦簽唱會，12月則要首度攻蛋開唱，透露又瘦了3公斤，只剩下55公斤左右，「很難保持平常心，小巨蛋壓力還蠻大的，會做惡夢。」壓力聽來不小。

他的專輯巡迴簽唱會，最後一場回到台北，主動向公司提議辦變裝派對，談到粉絲的睡衣裝，Bii表示：「大部分都是扮可愛，性感的睡衣也蠻有印象的，我沒有特別喜歡這種類型，只覺得印象深刻，今天真的沒有期待（薄紗），大家不要誤會 。」畢書盡舉辦簽唱會，粉絲換穿睡衣相挺。（老鷹提供）

而Bii今天穿著時尚品牌睡衣現身，大方透露在家有裸睡習慣，「夏天會脫光光睡覺，我冷氣也是只開在客廳，睡覺也不會開，怕會感冒。」不過若是到住飯店就會穿內褲，「就是想要保護一下，畢竟是外面嘛，穿內褲比較有禮貌。」

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