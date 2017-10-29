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首頁 > 婉君推

黃嘉千曝女兒夏天談純愛 操刀幫剪30公分長髮

2017/10/29 17:33

黃嘉千帶女兒夏天出席百人捐髮活動。（記者粘湘婉攝）

〔記者粘湘婉／台北報導〕黃嘉千今帶女兒夏天出席百人公益捐髮活動，7歲的夏天將留了一年的長髮，一口氣剪掉30公分，黃嘉千忍不住大讚夏天勇敢，都沒掉一滴淚，但夏天童言童語回：「我還是有哭啊，不知道為什麼」，還當場吐嘈媽媽，笑說剪髮不可怕，是第一刀給媽媽剪才可怕，逗笑眾人。

黃嘉千透露，夏天對頭髮呵護備至，最愛扮長髮公主，她原以為要花很多時間說服，但沒想到夏天一聽到，立刻答應，讓她備感安慰。今她鼓勵夏天，可以捐出零用錢做公益，夏天乖乖聽話，掏出零錢包中所有財產199元，大方說要全捐出去，下一秒又小小反悔，笑稱「要留一點點買零食」，決定捐出157元，率直模樣讓人會心一笑。

黃嘉千表示時不時就有小男生跟夏天表示好感，先前有位外國小男孩John跟夏天告白，大喊「我喜歡你」，夏天聽到愣了一下，僅回：「OK」下一秒隨即逃離現場，回來找媽媽，羞喊「好浪漫」。今夏天聽到被告白情事被媽媽曝光，猛搖頭向媽媽喊：「沒有沒有，我才沒有這樣說」，黃嘉千趕緊安撫女兒，「好好，我什麼都沒說」，母女間互動相當逗趣。

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